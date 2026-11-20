România avea 394.868 de prosumatori racordați la rețeaua electrică la sfârșitul lunii septembrie, potrivit ANRE. Dintre aceștia, 156.548 aveau instalații de stocare. Europarlamentarul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, cere mai multe fonduri pentru baterii. Vineri, 20 noiembrie, încep înscrierile la programul prin care AFM acordă prosumatorilor persoane fizice până la 15.000 de lei pentru un sistem de stocare.

Numărul prosumatorilor a crescut cu 9.077 față de luna august, iar puterea instalată totală a ajuns la 4.389,69 MW. Din total, 357.148 sunt persoane fizice, iar 37.720 sunt persoane juridice. Ilfov, Timiș și Bihor sunt județele cu cele mai multe instalații de prosumatori.

Datele ANRE arată că 238.320 de prosumatori nu aveau instalații de stocare la sfârșitul lunii septembrie. În același timp, numărul celor care aveau astfel de sisteme a crescut cu 5.508 față de august.

„Problema rămâne seara. Niciun acoperiș nu produce la miezul nopții. Din cei 394.868 de prosumatori, 156.548 au baterii. Restul, aproximativ 238.000, dau energia în rețea la prânz, când e multă și ieftină, și o iau înapoi seara, când e puțină și scumpă”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Fostul ministru leagă creșterea numărului de prosumatori de schimbările adoptate în decembrie 2021. Ordonanța de atunci a introdus compensarea cantitativă pentru instalațiile de până la 200 kW. Prosumatorii cu instalații de până la 400 kW au primit dreptul să vândă energia produsă și livrată în rețea.

Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează prosumatorilor persoane fizice. Înscrierile se desfășoară între 20 noiembrie, ora 10:00, și 25 noiembrie, ora 23:59. Finanțarea acoperă cel mult 75% din valoarea proiectului și nu poate depăși 15.000 de lei, TVA inclus.

Proiectele vor fi selectate pe baza unui punctaj de maximum 100 de puncte. AFM ia în calcul capacitatea bateriei, contribuția proprie și eventualul sprijin public primit anterior pentru stocare. Raportat la finanțarea maximă pe proiect, bugetul ar acoperi aproximativ 26.700 de sisteme. Numărul final depinde de sumele acordate fiecărui beneficiar.

Virgil Popescu invocă și acordul provizoriu la care Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns pe 18 noiembrie. Textul prevede ridicarea de la 100 la 200 kW a pragului de capacitate a racordului peste care anumite instalații solare mici și sisteme de stocare au nevoie de autorizație. Pentru racordare, termenul ar fi, în general, de trei luni, cu posibilitatea prelungirii până la șase luni în cazuri justificate. Acordul mai trebuie aprobat formal de ambele instituții.