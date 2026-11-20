MedLife a înregistrat o creștere de 12% a cifrei de afaceri în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Avansul organic a reprezentat 11%. Grupul a raportat venituri consolidate pro-forma de 2,64 miliarde de lei și o EBITDA de 398,7 milioane de lei. Clinicile și spitalele au fost principalele motoare de creștere, în timp ce compania continuă investițiile în digitalizare, medicină personalizată și extindere regională.

MedLife a încheiat primele nouă luni din 2026 cu o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 2,64 miliarde de lei. Rezultatul marchează o creștere de aproximativ 12% față de perioada similară din 2025. Din acest avans, 11% a provenit din creșterea organică a activității.

Evoluția a fost înregistrată într-un context macroeconomic mai puțin favorabil, caracterizat de prudență și presiuni asupra costurilor. Compania a raportat o EBITDA pro-forma de 398,7 milioane de lei. Marja EBITDA a fost de 16,7%, raportată la vânzările nete.

Rezultatele reflectă contribuția principalelor linii de business la dezvoltarea ecosistemului medical al Grupului. Modelul de activitate acoperă mai multe etape ale parcursului medical. Acestea includ prevenția personalizată, diagnosticul, tratamentele complexe și monitorizarea pacienților. Portofoliul este completat de servicii conexe, inclusiv din zona de wellness.

Rețeaua de clinici a generat aproape 39% din veniturile Grupului în primele nouă luni ale anului. Activitatea acestui segment a fost susținută de aproximativ 4 milioane de vizite.

Spitalele au contribuit cu circa 27% la cifra de afaceri. Laboratoarele au reprezentat aproximativ 11% din venituri, după procesarea a aproape 9 milioane de analize în perioada ianuarie-septembrie 2026.

Clinicile și spitalele au fost principalii vectori de creștere. Acestea au înregistrat o dinamică susținută la nivelul primelor nouă luni. Laboratoarele și divizia corporate au avut, la rândul lor, contribuții la evoluția Grupului.

„Primele nouă luni ale anului confirmă cererea și capacitatea MedLife de a continua să crească organic, chiar și într-un context economic caracterizat de prudență și presiuni asupra costurilor. Creșterea prin achiziții a fost mai mică, în special datorită dorinței de a păstra prudența în gradul de îndatorare. Posibil însă să relansăm creșterile din anii trecuți, de 20%, dublând eforturile organice prezente cu achiziții. MedLife a dovedit în ultimii 15 ani că știe să facă achiziții și să integreze afaceri și avem convingerea că putem relua aceste creșteri pentru care avem experiență și un track record de invidiat. Dincolo de evoluția financiară, cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le construim în această perioadă este următoarea generație de servicii medicale. Din datele noastre, MedLife este singura rețea medicală din România și probabil din Europa care reunește în propria aplicație, prin iMed, date din dosarul medical al pacientului, date genetice și biometrice, istoricul medical personal și familial, precum și informații relevante despre stilul de viață – urmând să integrăm în curând și date despre microbiom și farmacogenetică. Este un pas foarte mare pentru noi și probabil chiar pentru medicina personalizată, în general”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

Transformarea digitală și dezvoltarea medicinei personalizate rămân două dintre direcțiile strategice ale Grupului MedLife. Acestea completează investițiile în infrastructura medicală și în accesul pacienților la servicii și tehnologii noi.

Unul dintre proiectele importante este iMed, noua platformă digitală integrată în aplicația MedLife. Aceasta oferă utilizatorilor o imagine centralizată asupra informațiilor despre sănătate. Platforma reunește date medicale, genetice, biometrice și informații despre stilul de viață.

Noua interfață urmărește să îi ajute pe utilizatori să înțeleagă importanța controalelor medicale de rutină și să transforme preocuparea pentru sănătate într-un obicei zilnic.

Interesul pentru aplicație s-a reflectat și în evoluția descărcărilor. În perioada mai-octombrie 2026, descărcările organice ale aplicației MedLife au crescut cu 40% față de aceeași perioadă a anului precedent. Ritmul a fost de două ori mai mare comparativ cu intervalul similar din 2025.

Compania își propune să dubleze numărul de conturi din aplicație până la jumătatea anului 2027. Pentru atingerea acestui obiectiv, MedLife urmărește atragerea, în următoarele luni, a unui număr de utilizatori noi comparabil cu cel acumulat în aproape șase ani de la lansarea aplicației.

Creșterea ar urma să fie susținută de evoluția organică a descărcărilor și de introducerea unor funcționalități suplimentare. Acestea sunt programate să fie integrate până la sfârșitul anului 2026.

În paralel cu dezvoltarea platformei digitale, Grupul continuă programul Longevity 100+. Proiectul reprezintă una dintre inițiativele sale importante în domeniul medicinei preventive.

Următoarea etapă presupune extinderea cercetării dincolo de datele obținute în cabinete și laboratoare. Vor fi luate în calcul și informațiile despre sănătate monitorizate în viața de zi cu zi.

Cercetarea urmărește identificarea afecțiunilor și a indicatorilor pentru care asocierea dintre predispoziția genetică și tabloul clinic și paraclinic este mai pronunțată.

Un rol important îl vor avea și datele colectate prin dispozitivele wearable. Acestea vor permite analizarea relației dintre scorurile poligenice și biomarkerii digitali. Printre indicatorii urmăriți se numără pulsul în repaus și variabilitatea ritmului cardiac.

Vor fi analizate și informațiile referitoare la activitatea fizică și somn. Datele obținute pot contribui la cercetarea relației dintre profilul genetic și indicatorii monitorizați constant.

După extinderea testării genetice și introducerea testului de microbiom realizat integral în laboratoarele proprii din România, MedLife pregătește dezvoltarea serviciilor de farmacogenetică.

Această direcție reprezintă o nouă etapă a medicinei personalizate. Serviciile vor permite adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic și de particularitățile fiecărui pacient.

Pentru următoarea etapă de dezvoltare, MedLife vizează consolidarea poziției pe piața din România și explorarea unor oportunități pe piețele externe. Strategia include investiții în tehnologie și infrastructură medicală, dar și achiziții selectate.

La nivel național, compania analizează preluarea unor operatori mici și mijlocii din domeniul sănătății, frumuseții și wellness-ului. În paralel, Grupul urmărește identificarea unor oportunități de extindere în Europa Centrală și de Sud-Est.

Pentru susținerea acestor planuri, MedLife analizează diversificarea instrumentelor de finanțare. Printre variantele luate în calcul se află o posibilă majorare de capital prin emiterea de acțiuni noi.

Fondurile atrase ar putea fi direcționate către proiecte de dezvoltare organică, investiții în tehnologie și oportunități de consolidare a pieței.

O altă direcție strategică vizează constituirea unei platforme regionale de investiții în sănătate, frumusețe și wellness. Proiectul ar urma să fie dezvoltat alături de o instituție financiară internațională de prim rang. Orizontul de implementare estimat este de 3-5 ani.

Inițiativa ar putea asigura accesul la capital și expertiză suplimentară pentru extinderea graduală în Europa Centrală și de Est. Regiunea Balcanilor se numără printre zonele prioritare.

Dezvoltarea platformei ar putea avea loc prin achiziții, investiții de tip greenfield și parteneriate. Alegerea direcțiilor va depinde de oportunitățile identificate și de criteriile de rentabilitate stabilite de Grup.

„Am construit în aproape trei decenii unul dintre cele mai complexe ecosisteme medicale din regiune, prin dezvoltare organică, achiziții și investiții constante în tehnologie și expertiză medicală. Credem că experiența acumulată în tot acest timp ne oferă o bază solidă pentru a explora alte produse și servicii în România, dar și gradual noi piețe, și pentru a scala modelul nostru de dezvoltare la nivel regional. Ne dorim să avem flexibilitatea necesară pentru a valorifica oportunitățile care apar, atât în România, cât și în afara granițelor, păstrând în același timp disciplina financiară și atenția asupra randamentului investițiilor. Ambiția noastră este să continuăm să dezvoltăm o platformă regională de sănătate, să dezvoltăm modele digitale unice pe prevenție medicală și wellness, cu expertiză și capital românesc”, a mai declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

MedLife activează de aproape trei decenii pe piața serviciilor medicale private din România. Compania a fost fondată de antreprenori români și s-a dezvoltat prin investiții în infrastructură, tehnologie și expertiză medicală.

Grupul operează o rețea extinsă de clinici și laboratoare medicale, precum și spitale generale și specializate. De asemenea, deține cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară, potrivit datelor prezentate de companie.

Din perspectiva vânzărilor, MedLife se numără printre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Dezvoltarea Grupului s-a bazat atât pe creștere organică, cât și pe achiziții. Echipa de management a coordonat integrarea companiilor preluate și extinderea operațiunilor, acumulând experiență în gestionarea proceselor de dezvoltare.

MedLife este o companie românească listată la Bursa de Valori București. Acțiunile emise de MedLife SA sunt tranzacționate pe piața reglementată la vedere, la Categoria Premium, sub simbolul „M”.

În perioada pandemiei, compania a avut un rol activ în monitorizarea evoluției crizei sanitare, prin implicarea în activități de cercetare.

Grupul continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunităților locale, în tehnologie și infrastructură medicală. Activitatea sa include și crearea de locuri de muncă, precum și dezvoltarea unui ecosistem de servicii medicale private.