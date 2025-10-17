MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, prezintă „Te simți mai bine”, o nouă platformă de comunicare 360° care vorbește despre starea de bine, echilibru și împlinirea adusă de pasiune.

Prin „Te simți mai bine”, compania surprinde oameni autentici în momentele lor de bucurie, arătând cum sănătatea le oferă libertatea de a continua să facă ceea ce iubesc. Campania are la bază ideea că un stil de viață sănătos se construiește prin perseverență, timp și disciplină – iar MedLife este partenerul de încredere care îi însoțește pe oameni pe acest drum către echilibru.

Sub mesajul:

„Te simți bine când faci ce-ți place. Iar când știi că medicii buni au grijă de tine, te simți și mai bine.”,

campania transmite faptul că sănătatea nu înseamnă doar lipsa bolii, ci o stare completă de energie, vitalitate și libertate interioară.

Noua campanie surprinde emoția autentică a oamenilor care trăiesc clipa și își urmează pasiunile – fie că aleargă, creează, repară, construiesc sau se bucură de natură. Mesajul central este acela că starea de bine vine atunci când sănătatea îți permite să trăiești liber și activ.

Totuși, chiar și pasiunea intensă poate duce la accidentări sau probleme de sănătate – iar aici intervine MedLife, oferind expertiza medicilor săi și tehnologia medicală de vârf, pentru a-i ajuta pe oameni să se întoarcă rapid la activitățile care le aduc bucurie.

„Sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci energia, vitalitatea și starea de bine care ne permit să trăim frumos și să ne urmăm pasiunile. La MedLife oferim oamenilor suport complet pentru a se simți bine în fiecare zi – prin cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, peste 5.000 de medici specialiști, tehnologii de top și pachete personalizate. Astfel, fiecare persoană poate să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat – pasiunile, energia și starea de bine – știind că se poate baza pe MedLife pentru sprijin și îngrijire completă, de la prevenție până la recuperare.”

— Monica De Romeo, Director Marketing, Grupul MedLife

Campania are în centru patru spoturi TV, construite pe ritmurile piesei „Don’t Stop Me Now” de la Queen, care ilustrează energia, bucuria și pasiunea celor care fac ceea ce iubesc. Mesajul se extinde în mediul online, prin video-uri dedicate, conținut digital, rețele sociale, publicitate outdoor și colaborări cu influenceri – pentru ca experiența „Te simți mai bine” să ajungă în viața de zi cu zi a oamenilor.

„Dorința de a „te simți mai bine” este umană, normală, iar relația acestei sintagme cu sănătatea este una foarte strânsă: pentru a face ce-ți place, trebuie în primul rând să fii sănătos. Iar când le ai pe amândouă, abia atunci te simți cu adevărat bine. Campania își propune să includă actul medical în stilul de viață al oamenilor, ca pe ceva firesc. Să-i apropie de MedLife și să-i încurajeze să trăiască o viață plină, atât prin mesaj cât și printr-un tone of voice pozitiv, light hearted.” — Mihai Fetcu, Creative Director, Cohn & Jansen

Figura emblematică a performanței românești, Nadia Comăneci, se alătură MedLife ca ambasador al campaniei și partener pe termen lung.

„Sănătatea ne dă libertatea de a face ceea ce iubim și de a ne bucura de fiecare zi. Energia și starea de bine sunt esențiale pentru a-ți urma pasiunile, iar MedLife le arată oamenilor că grija pentru sănătate nu este doar prevenție, ci un mod de a trăi cu bucurie. Este un mesaj în care cred cu adevărat și mă bucur să îl pot transmite alături de MedLife.” — Nadia Comăneci

Parteneriatul cu Nadia Comăneci va continua și în 2026, odată cu aniversarea a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut la Montreal, punând accent pe valorile comune de rigoare și excelență. Seria de acțiuni planificate va promova un mod de viață sănătos și activ.

Prin această campanie, MedLife își continuă misiunea de a inspira oamenii să aibă grijă de sănătatea lor și să trăiască în armonie. Împreună cu inițiativa „Sănătatea e plăcere”, lansată în primăvară, „Te simți mai bine” consolidează angajamentul companiei de a promova un stil de viață echilibrat, în care sănătatea și bucuria de a trăi merg mână în mână.