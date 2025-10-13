Luni, 13 octombrie, Nadia Comăneci a participat la un eveniment special organizat la sala GymNadia din Otopeni, parte a complexului sportiv care găzduiește Patinoarul Țiriac.

Marea campioană a României s-a aflat printre micile gimnaste care învață primele mișcări alături de fosta sportivă Diana Bulimar. Atmosfera a fost una plină de emoție, iar părinții celor mici au asistat cu entuziasm la antrenamentul condus sub privirile Nadiei.

Comăneci le-a transmis copiilor și părinților prezenți cât de important este ca cei mici să practice un sport încă de la vârste fragede, subliniind că gimnastica reprezintă baza tuturor disciplinelor sportive. Ea a explicat că exercițiile pe care le deprind acum îi vor ajuta, indiferent dacă în viitor vor alege gimnastica sau un alt sport.

Ion Țiriac, fondatorul complexului, intenționează să construiască o sală mare de gimnastică dedicată Nadiei Comăneci și copiilor care doresc să practice această disciplină. Noua arenă ar urma să devină un centru modern pentru formarea viitoarelor generații de campioni.

Reamintim că vineri, pe 10 octombrie, Nadia Comăneci a mers și la antrenamentele pe care le efectua Sabrina Voinea la Sala „Nicolae Vieru”, parte a Complexului „Lia Manoliu”.

Sabrina va conduce echipa națională, din care mai fac parte Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu, la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din 2025, programate între 19 și 25 octombrie, la Jakarta, în Indonezia.

Nadia Comăneci a spus că se bucură să fie în țară pentru anumite proiecte și că nu putea să rateze ocazia de a o vedea pe Sabrina Voinea la antrenamente înainte de plecarea la Mondiale.

„Mă bucur că sunt aici în ţară pentru anumite proiecte. Nu puteam să nu trec să o văd la pregătire, înainte de plecarea la Mondiale. Mi se pare foarte pregătită, 99,99999%. Trebuie să ia medalie la sol şi bârnă, cred că la ambele are şanse. E pregătită, e gata. Cred că se bucură de fiecare dată când vin să o văd. E în mâini bune, ştie ce înseamnă pregătirea tehnică şi cea mentală. Ştie că e gata de concurs. Este sigură pe ea, depinde cum se acomodează cu aparatura. Saltelele şi luminile sunt diferite. E bine că pleacă cu o săptămână înainte. Ele sunt mai tinerele”, a transmis Nadia cu aceasta ocazie.

