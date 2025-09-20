Fostul mare jucător de tenis, devenit ulterior unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, recunoaște că, deși a construit un imperiu financiar impresionant, există multe aspecte ale vieții pe care le-ar fi făcut altfel.

Țiriac a explicat că munca neîntreruptă, dorința de a aduna bani și concentrarea asupra afacerilor l-au făcut să piardă ocazia de a trăi experiențe simple și firești. Spune că regretă că nu și-a acordat timp pentru lucruri mărunte, cum ar fi să se bucure de natură, să petreacă mai mult timp cu familia și prietenii sau să se lase purtat de momente de relaxare și distracție.

El a recunoscut că a muncit enorm pentru a ajunge la nivelul la care se află astăzi, dar că tot acest efort nu îi oferă satisfacția deplină. Chiar dacă este conștient că și-a lăsat amprenta în lumea sportului și a afacerilor, miliardarul admite că sacrificiile personale au fost uriașe.

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată! Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind. Să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului”, a recunoscut Țiriac într-un interviu, conform Sport.

Țiriac a subliniat că nimeni nu ia nimic cu el după moarte și că adevărata valoare a vieții stă în clipele trăite, nu în banii acumulați. În același timp, el a precizat că deciziile sale au fost influențate de perioada dificilă în care s-a născut, marcată de război și de lipsurile de după acesta, ceea ce i-a modelat mentalitatea și modul de a privi viața.