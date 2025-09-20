Surpriză totală la bordul unui avion: mâncarea se ieftinește într-o clipită. Un cititor al ziarului austriac Heute a rămas uimit când prețul sandvișului din avionul de linie a scăzut cu 63% în decurs de o oră.

Norbert L. (56 de ani) s-a întors luni pe aeroportul din Viena după o vacanță de două săptămâni în Grecia. Încă nu se aștepta la ce urma să se întâmplă în timpul zborului: bărbatul din Austria de Jos a rămas uimit când a luat meniul de pe tăvița de pe masă și a descoperit un sandviș club obișnuit la prețul exorbitant de 9,50 euro.

„Câțiva dintre cei din jurul meu au comandat, chiar la acest preț nebunesc”, povestește Norbert în interviul acordat Heute.

Apoi, aproximativ o oră mai târziu, a urmat anunțul surprinzător: „Pentru a evita risipa de alimente, oferim acum toate gustările la un preț uniform de 3,50 euro. Se plătește cu cardul, nu cu numerar și nici cu mile aeriene.”

În câteva minute, club sandwich-ul era brusc disponibil la doar 3,50 euro în loc de 9,50 euro, iar wrap-urile și cornurile erau și ele mai ieftine decât „prețurile de pornire”.

„Unii dintre cei care cumpăraseră la început erau vizibil confuzi. Dar nu au primit niciun cent înapoi”, povestește bărbatul.

Anunțul spunea că mâncarea redusă la preț trebuia consumată abia după aterizare – ca un fel de gustare pentru drumul spre casă.

„Se pare că nu mai aveai voie să o consumi în avion. A fost destul de ciudat”, a adăugat Norbert L.

Austrian Airlines a răspuns la întrebarea „Heute” cu privire la această practică: „Luptăm activ împotriva risipei alimentare, de exemplu cu oferte de precomandă sau inițiativa „Melangerie to Go”. Mâncarea proaspătă, nevândută, este vândută la preț redus înainte de aterizare.”

Faptul că toate produsele sunt oferite la un preț uniform de 3,50 euro este o regulă deliberată. Nu se acceptă plata cu mile de zbor și nici rambursări: „Fiecare zbor este diferit. Cine cumpără de la început are siguranța că va primi ceva.”

Și în ceea ce privește consumul: „Mâncarea este adesea oferită pentru drumul spre casă sau pentru continuarea călătoriei. Dar dacă foamea este mare, se poate mânca imediat, desigur.”

Norbert L. a găsit aceste explicații drept neconvingătoare: compania aeriană ar fi interesată să maximizeze profitul. De asemenea, el nu înțelege de ce toate gustările sunt reduse la aceeași sumă de reducere, la prețuri diferite.