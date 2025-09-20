Cum scoți petele vechi de pe haine? Ghid util pentru gospodine
Pe ce principii mergem?
Acţionează rapid la pete proaspete: îndepărtează excesul, nu freca. Pentru pete uleioase foloseşte: absorbant (bicarbonat/mălai), apoi detergent de vase (care dizolvă grăsimea) şi/sau un produs enzimatic / oxi.
Protejează materialul: la pete proteice (sânge menstrual) foloseşte întotdeauna apă rece şi, pentru pete întărite, un detergenţ enzimatic sau peroxid de hidrogen (testează înainte).
Cum scoți petele de ulei de gătit?
Pete proaspete: Blotează excesul cu hârtie absorbantă. Presară bicarbonat de sodiu sau amidon/mălai pentru a absorbi grăsimea 10–30 min, apoi scutură. Aplică puţin detergent de vase frecând uşor, clăteşte cu apă caldă şi spală normal.
Pete vechi/întărite: Presară bicarbonat, freacă uşor, apoi pre-tratare cu produs enzimatic sau oxi booster şi spală la temperatura recomandată. Pentru murdărie foarte veche, lasă produsul oxi să acţioneze înainte de spălare.
Cum scoți petele de ojă?
Pete proaspete: Ridică excesul uşor (cu margine dură) fără a freca. Blotează. Dacă ţesătura e compatibilă, foloseşte acetonă/ dizolvant pentru ojă pe un tampon de bumbac şi tamponează de la margine spre centru (schimbă tampoanele pe măsură ce iau culoare). Test pe o zonă ascunsă (acetona poate dizolva anumite fibre – ex. acetate).
Pete vechi/întărite: Foloseşte acetonă (dizolvant) sau alcool izopropilic; pentru materiale delicate încearcă soluţii pe bază de peroxid (unele ghiduri: peroxid/hidrogen peroxid). Repetă dacă e nevoie; spală după tratament.
Cum scoți petele de vopsea lavabilă?
Pete proaspete: Îndepărtează surplusul cu o spatulă/lingură, clăteşte pe dosul materialului cu apă caldă (dacă e latex/water-based) şi aplică detergent lichid; repetă, apoi spală normal. Pentru vopsea pe bază de ulei, nu folosi apă — foloseşte solvent adecvat (white spirit / diluant). (White Spirit Art Kompozit (250 ml / 500 ml) la Dedeman: 15–30 de lei)
Pete vechi/întărite: Îndepărtează excesul cu o lamă plastică; pentru acrilic/dried acrylic: tamponează cu alcool sanitar sau acetonă pentru pete persistente (testează întâi). Pentru vopsele pe bază de ulei foloseşte white spirit / diluant pentru vopsele. Atenţie! Este inflamabil, foloseşte în aer liber/ventilat.
Cum scoți petele de vopsea de păr?
Pete proaspete: Clăteşte sub apă rece cât poţi pentru a elimina pigmentul proaspăt; apoi pre-tratează cu detergent lichid/pudră sau amestec detergent de vase + bicarbonat şi spală. Pentru pete pe haine albe, se poate folosi peroxid de hidrogen (atenţie: poate decolora).
Pete vechi/întărite: Freacă cu spirt, soluţie cu bicarbonat + detergent sau produse enzimatic/oxi (ex. Vanish). Pentru pete foarte rezistente, anumite ghiduri recomandă tratamente cu oxi booster sau consulta la curăţătorie chimică. (Detergenţi enzimatici/oxi: Vanish Pre-Wash Bar 250 g: 22,99 de lei.)
Cum scoți petele de sânge (menstrual)?
Pete proaspete: Clăteşte imediat cu APĂ RECE (nu folosi apă caldă — căldura fixează proteinele). Aplică săpun/ detergent lichid şi freacă uşor, apoi spală.
Pete vechi/întărite: Aplică peroxid de hidrogen 3% (dacă materialul e deschis la culoare şi ai testat), tamponează/lasă 1–5 minute, apoi clăteşte. Pentru textile sensibile, foloseşte un detergent enzimatic (produse specializate sau soluţii cu oxi) şi înmoaie înainte de spălare; la final verifică înainte să pui la uscat.
Nu folosi clor pe pete proteice (poate reacţiona prost). (Peroxid de hidrogen 3%: Peroxid 3% Pure Chemical: 3–15 lei.)
Atenţionări de siguranţă
Atenție! Foloseşte solvenţi (acetonă, white spirit, diluanţi) doar în spaţii bine ventilate, ţine departe de flacără şi nu pune hainele tratate cu solvenţi în uscător până nu clăteşti/ speli bine — pericol de aprindere. Testează orice solvent pe o zonă ascunsă. Acetona poate dizolva anumite fibre.