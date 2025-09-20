Pe ce principii mergem?

Acţionează rapid la pete proaspete: îndepărtează excesul, nu freca. Pentru pete uleioase foloseşte: absorbant (bicarbonat/mălai), apoi detergent de vase (care dizolvă grăsimea) şi/sau un produs enzimatic / oxi.

Protejează materialul: la pete proteice (sânge menstrual) foloseşte întotdeauna apă rece şi, pentru pete întărite, un detergenţ enzimatic sau peroxid de hidrogen (testează înainte).

Pete proaspete: Blotează excesul cu hârtie absorbantă. Presară bicarbonat de sodiu sau amidon/mălai pentru a absorbi grăsimea 10–30 min, apoi scutură. Aplică puţin detergent de vase frecând uşor, clăteşte cu apă caldă şi spală normal.

Pete vechi/întărite: Presară bicarbonat, freacă uşor, apoi pre-tratare cu produs enzimatic sau oxi booster şi spală la temperatura recomandată. Pentru murdărie foarte veche, lasă produsul oxi să acţioneze înainte de spălare.

Pete proaspete: Ridică excesul uşor (cu margine dură) fără a freca. Blotează. Dacă ţesătura e compatibilă, foloseşte acetonă/ dizolvant pentru ojă pe un tampon de bumbac şi tamponează de la margine spre centru (schimbă tampoanele pe măsură ce iau culoare). Test pe o zonă ascunsă (acetona poate dizolva anumite fibre – ex. acetate).

Pete vechi/întărite: Foloseşte acetonă (dizolvant) sau alcool izopropilic; pentru materiale delicate încearcă soluţii pe bază de peroxid (unele ghiduri: peroxid/hidrogen peroxid). Repetă dacă e nevoie; spală după tratament.

Pete proaspete: Îndepărtează surplusul cu o spatulă/lingură, clăteşte pe dosul materialului cu apă caldă (dacă e latex/water-based) şi aplică detergent lichid; repetă, apoi spală normal. Pentru vopsea pe bază de ulei, nu folosi apă — foloseşte solvent adecvat (white spirit / diluant). (White Spirit Art Kompozit (250 ml / 500 ml) la Dedeman: 15–30 de lei)

Pete vechi/întărite: Îndepărtează excesul cu o lamă plastică; pentru acrilic/dried acrylic: tamponează cu alcool sanitar sau acetonă pentru pete persistente (testează întâi). Pentru vopsele pe bază de ulei foloseşte white spirit / diluant pentru vopsele. Atenţie! Este inflamabil, foloseşte în aer liber/ventilat.

Pete proaspete: Clăteşte sub apă rece cât poţi pentru a elimina pigmentul proaspăt; apoi pre-tratează cu detergent lichid/pudră sau amestec detergent de vase + bicarbonat şi spală. Pentru pete pe haine albe, se poate folosi peroxid de hidrogen (atenţie: poate decolora).

Pete vechi/întărite: Freacă cu spirt, soluţie cu bicarbonat + detergent sau produse enzimatic/oxi (ex. Vanish). Pentru pete foarte rezistente, anumite ghiduri recomandă tratamente cu oxi booster sau consulta la curăţătorie chimică. (Detergenţi enzimatici/oxi: Vanish Pre-Wash Bar 250 g: 22,99 de lei.)

Pete proaspete: Clăteşte imediat cu APĂ RECE (nu folosi apă caldă — căldura fixează proteinele). Aplică săpun/ detergent lichid şi freacă uşor, apoi spală.

Pete vechi/întărite: Aplică peroxid de hidrogen 3% (dacă materialul e deschis la culoare şi ai testat), tamponează/lasă 1–5 minute, apoi clăteşte. Pentru textile sensibile, foloseşte un detergent enzimatic (produse specializate sau soluţii cu oxi) şi înmoaie înainte de spălare; la final verifică înainte să pui la uscat.

Nu folosi clor pe pete proteice (poate reacţiona prost). (Peroxid de hidrogen 3%: Peroxid 3% Pure Chemical: 3–15 lei.)

Atenție! Foloseşte solvenţi (acetonă, white spirit, diluanţi) doar în spaţii bine ventilate, ţine departe de flacără şi nu pune hainele tratate cu solvenţi în uscător până nu clăteşti/ speli bine — pericol de aprindere. Testează orice solvent pe o zonă ascunsă. Acetona poate dizolva anumite fibre.