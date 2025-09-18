Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat că, începând cu data de 23 septembrie, va demara procesul de încărcare cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică. Totodată, în paralel, vor fi realizate probele de presiune la instalațiile interioare.

Reprezentanții companiei explică faptul că aceste măsuri sunt parte integrantă din programul anual de pregătire a rețelei de termoficare pentru sezonul rece 2025 – 2026, fiind esențiale pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului centralizat de încălzire din Capitală.

Potrivit CMTEB, ”încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur”. Acest mod de lucru va permite echipelor tehnice să intervină rapid, acolo unde este nevoie, pentru a evita situațiile nedorite.

Un element important al acestei acțiuni îl reprezintă informarea prealabilă a locatarilor.

„Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor”, au transmis reprezentanții Termoenergetica.

Compania face apel și la responsabilitatea clienților săi, care trebuie să verifice dacă instalațiile interioare sunt în stare de funcționare și dacă eventualele lucrări au fost finalizate.

”Clienții companiei sunt rugați să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundații în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora”, mai precizează CMTEB.

Totodată, Termoenergetica reamintește că întreținerea instalațiilor interioare intră în responsabilitatea directă a asociațiilor de proprietari.

„Este obligația asociațiilor de proprietari de a se asigura că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, au subliniat oficialii companiei.

În perioada imediat următoare, compania va monitoriza atent derularea etapelor de încărcare și va comunica permanent cu asociațiile de proprietari. Data exactă la care se va furniza agentul termic pentru încălzire va fi anunțată ulterior, în funcție de condițiile meteorologice și de finalizarea testelor tehnice.

Prin aceste măsuri, CMTEB își propune să asigure un start fără probleme al sezonului de încălzire și să prevină blocajele sau avariile care ar putea afecta confortul locatarilor din Capitală.