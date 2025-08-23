Viața într-un bloc de locuințe vine la pachet cu reguli clare privind conviețuirea și împărțirea costurilor comune. Aceste obligații financiare sunt stabilite printr-un cadru legal, dar și prin deciziile luate în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor de proprietari. În fiecare lună, locatarii se confruntă cu liste de plată pentru întreținere, care includ o varietate de cheltuieli.

Deși multe dintre acestea sunt justificate, altele pot ridica suspiciuni și nu trebuie acceptate fără o verificare prealabilă.

Întreținerea reprezintă o componentă esențială a traiului într-un imobil colectiv. Locatarii, fie că sunt proprietari sau chiriași, primesc lunar un document care detaliază cheltuielile comune repartizate fiecărui apartament.

În mod uzual, acest calcul include consumul de apă și energie electrică pe spațiile comune, salariile personalului angajat de asociație, dar și costuri pentru întreținerea liftului, curățenie, reparații sau mentenanță. Uneori, însă, în lista de plată apar și sume fără justificare clară.

Aceste costuri suplimentare, puse uneori de administratori în mod arbitrar, pot ridica semne de întrebare. Chiar dacă majoritatea locatarilor aleg să achite întreaga sumă, legea le permite să ceară explicații. Din păcate, mulți renunță să ceară lămuriri, fie pentru a evita conflictele, fie din lipsă de informații.

Întreținerea este reglementată prin Legea nr. 196/2018, care definește clar ce cheltuieli pot fi repartizate tuturor proprietarilor.

Conform prevederilor legale, cheltuielile obligatorii includ utilitățile folosite în comun (apă, gaze, electricitate, încălzire), salariile angajaților asociației (inclusiv administrator, femeie de serviciu, instalator), lucrările de reparații sau întreținere ale spațiilor comune (fațade, conducte, subsol, acoperiș, lift), contribuțiile la fondurile speciale (de rulment sau reparații), dar și alte cheltuieli aprobate expres în Adunarea Generală a asociației.

Repartizarea acestor sume se face în funcție de mai mulți factori: cota-parte indiviză, consumul individual, numărul de persoane sau apartamente. Aceste reguli trebuie respectate cu strictețe, iar orice abatere poate fi contestată.

Întreținerea nu poate include costuri care nu au o bază legală sau nu sunt aprobate conform regulilor asociației.

Există tipuri de cheltuieli care nu pot fi impuse locatarilor fără acordul lor, cum ar fi lucrările la părțile comune nevalidate în Adunarea Generală, reparațiile din apartamentele individuale (cu excepția celor ce afectează spațiile comune), contribuțiile la fonduri neaprobate, alte plăți fără justificare sau penalități mai mari decât cele prevăzute de lege (maximum 0,2% pe zi de întârziere).

În astfel de cazuri, administratorul nu are dreptul legal să oblige locatarii la plată. Dacă apar sume suspecte în factură, persoanele în cauză au dreptul de a solicita copii ale documentelor justificative: facturi, devize, hotărâri sau contracte. Administratorul trebuie să le furnizeze în termen de 5 zile lucrătoare, conform art. 36 din Legea 196/2018.

Întreținerea poate fi contestată atunci când apar sume fără explicație clară sau fără aprobare legală.

Primul pas este solicitarea oficială de clarificări din partea administratorului, în scris, cu acces la toate documentele ce justifică suma cerută. Dacă explicațiile nu sunt convingătoare sau documentele lipsesc, locatarul poate face o contestație oficială în cadrul asociației de proprietari.

Dacă problema persistă, poate apela la Direcția pentru Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei, la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului sau chiar la instanța de judecată.

În situația în care asociația de proprietari primește amenzi sau trebuie să achite despăgubiri din cauza unor greșeli administrative, sumele vor fi plătite tot de locatari. Aceștia își pot recupera ulterior banii prin acțiuni legale împotriva persoanelor responsabile, cum ar fi administratorul sau președintele asociației.