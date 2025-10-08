Garda de Mediu a precizat că verificările s-au desfășurat între 9 septembrie și 6 octombrie 2025, ca urmare a mai multor sesizări legate de „mirosul înțepător din proximitatea rafinăriei, în special pe timpul nopții”. În timpul controlului, inspectorii au descoperit „nereguli majore” – coroziuni, neetanșeități și o pierdere de amoniac în instalația de frig.

„Comisarii Gărzii de Mediu Constanţa au verificat rafinăria din Năvodari (obiectiv de nivel superior SEVESO) în perioada 09.09.2025 – 06.10.2025. Acțiunea de control și verificare nu ar fi fost posibilă fără sesizările multiple pe care le-am primit cu privire la mirosul înțepător din proximitatea rafinăriei (în special pe timpul nopții)”, a transmis, marți, Garda de Mediu.

Instituția reclamă că operatorul rafinăriei Năvodari nu a comunicat autorității de mediu faptul că pierderea de amoniac fusese observată încă din luna iulie.

Doar în luna septembrie, aprovizionarea cu amoniac a ajuns la 7.000 de kilograme, un consum mult peste valorile normale. Inspectorii au mai constatat și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase și gaze în atmosferă și sol, cel mai probabil cauzate de coroziuni și defecțiuni tehnice.

Comisarii Gărzii de Mediu au dispus oprirea instalației de frig în termen de 72 de ore, până la remedierea completă a scurgerii și punerea în siguranță a sistemului. Totodată, instituția a cerut revizuirea Autorizației Integrate de Mediu pentru a include fluxul de amoniac al instalației.

Operatorul trebuie să prezinte documentele privind achizițiile de amoniac și toate incidentele sau disfuncționalitățile din perioada iulie–septembrie 2025.

Pentru că nu a informat autoritățile de mediu la timp și nu a luat măsuri imediate, compania riscă o amendă între 150.000 și 500.000 de lei. Garda de Mediu subliniază că obiectivul principal este remedierea rapidă a defecțiunilor și reducerea riscului de poluare pentru zona Năvodari.