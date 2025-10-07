Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că a fost semnat contractul prin care Ministerul va pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone, echipate cu senzori pentru măsurarea poluanților din aer, achiziționate prin fonduri POIM și PDD, care vor fi utilizate de urgență în acțiunile de control și vor contribui la un mediu mai sănătos.

”O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgenţă în acţiunile de control! Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanţii din aer, achiziţionate prin fonduri din POIM şi PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o ţară mai sănătoasă„, scrie Buzoianu pe Facebook.

Dronele vor fi folosite și în cazurile de poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale, unde nu există stații de monitorizare. Echipamentele sunt prevăzute cu sisteme care permit detectarea surselor de poluare, inclusiv pe timpul nopții.

”Pe scurt: întărim controlul şi ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce ne otrăvesc şi ne fură ani din viaţă”, conchide ministrul Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a informat că sute de angajați ai instituțiilor de intervenție sunt deja prezenți pe teren, în special în județul Constanța, unde riscul de viituri este ridicat. Autoritățile rămân în alertă, iar lucrările de protecție împotriva inundațiilor sunt atent monitorizate.

În contextul avertizărilor de cod roșu de ploi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că instituțiile din subordinea ministerului și autoritățile locale au fost mobilizate pentru a preveni și gestiona eventualele efecte ale fenomenelor meteo extreme.

„Am avut chiar astăzi un Comitet pentru Situații de Urgență. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente care trebuie să aibă intervenții și de prevenție, dar și de intervenție în momentul în care apar astfel de riscuri de inundații”, a spus ministrul.

Buzoianu a precizat că județul Constanța se află sub un risc ridicat de viituri, motiv pentru care „sute de persoane sunt în prezent mobilizate pe teren, cu utilajele necesare”. Ministrul a subliniat că toate lucrările de infrastructură pentru protecția împotriva inundațiilor sunt monitorizate și că autoritățile locale au fost instruite să intervină rapid în cazul apariției unor probleme.

„Absolut toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână mai degrabă în afara acestora sau în casă. Să urmărească alertele oficiale, pentru că vom transmite constant informații prin ANM, INHGA și autoritățile din subordinea Ministerului Mediului”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul a precizat că, deși există limitări privind echipamentele, instituțiile sunt pregătite „în măsura capacității existente” pentru a interveni rapid în sprijinul populației. Avertizarea de Cod Roșu de ploi a fost extinsă și pentru județele Giurgiu și Ilfov, precum și pentru București, inițial fiind valabilă doar în județele Constanța și Ialomița.