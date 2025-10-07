Tensiunile de pe scena politică au avut efecte imediate și asupra piețelor financiare: indicele CAC 40 a scăzut cu 2%, euro s-a depreciat, iar diferențialul dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane a atins un maxim de 86 de puncte de bază. În acest context, tot mai multe voci anticipează organizarea de alegeri parlamentare anticipate pentru a depăși blocajul actual.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a demisionat pe fondul intensificării crizei politice, la doar o zi după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat noua componență a cabinetului și la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului. Acesta este al treilea prim-ministru care își pierde funcția din cauza incapacității de a promova reforme cheie într-un parlament divizat.

Evenimentele au zguduit puternic piețele financiare franceze și au stârnit o dezbatere politică internă aprinsă. Lecornu devine prim-ministrul francez cu cel mai scurt mandat din istorie, subliniind incertitudinea gravă care planează asupra viitorului națiunii.

Lecornu și-a prezentat demisia la mai puțin de 24 de ore după ce Macron a prezentat un guvern în care majoritatea funcțiilor erau ocupate de politicieni din cabinetele precedente. Această decizie a stârnit critici pe scară largă din partea opoziției, care se aștepta la o schimbare reală. În declarația sa, fostul prim-ministru a invocat polarizarea politică crescândă și imposibilitatea de a-și îndeplini în mod eficient atribuțiile.

Mai mult, acesta a subliniat dificultatea de a promova un buget care include reduceri de cheltuieli și majorări de impozite nepopulare – măsuri cerute de Bruxelles în contextul celui mai mare deficit din Zona Euro.

Franța se află într-o poziție delicată: deficitele bugetare ridicate, instabilitatea politică și neîncrederea crescândă a investitorilor creează un cocktail toxic, subliniază Radu Puiu. În septembrie 2025, datoria publică a atins 3.345 miliarde de euro, sau 114% din PIB, cea mai mare din Zona Euro. Deficitele rămân îngrijorătoare: 5,8% din PIB în 2024 și 5,4% prognozat pentru 2025.

Demisia lui Lecornu a declanșat o serie de reacții imediate în rândul clasei politice franceze. Liderul socialist Olivier Faure a afirmat că blocul lui Macron se dezintegrează și că guvernul și-a pierdut legitimitatea.

Personalități cheie ale opoziției, printre care Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, au cerut dizolvarea Adunării Naționale și au sugerat chiar punerea sub acuzare a președintelui. Jordan Bardella, din partidul de dreapta Raliul Național, a declarat deschis că revenirea la stabilitate este posibilă numai prin alegeri parlamentare anticipate.

Piețele financiare reacționează brusc

Demisia prim-ministrului a afectat imediat piața de capital franceză. Indicele CAC 40 a scăzut astăzi cu până la 2%, acțiunile bancare fiind cele mai afectate. Euro s-a depreciat la 1,1650 dolari, explică analistul financiar al XTB România.

Randamentele obligațiunilor franceze au crescut, iar diferența față de obligațiunile germane a ajuns la 86 de puncte de bază (bps) – cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie.

Economiștii avertizează că tulburările politice vor complica și mai mult negocierile bugetare, ceea ce ar putea determina o creștere a deficitului mai rapidă decât cea prevăzută.

În ciuda unei piețe de creștere extinse la nivelul activelor financiare globale, piața franceză rămâne slabă, o tendință legată de anunțul alegerilor anticipate din iunie 2024.

Guvernul are termen până la 13 octombrie să prezinte proiectul complet al legii bugetului. Demisia recentă a prim-ministrului adâncește criza politică, făcând scenariul alegerilor parlamentare anticipate un subiect din ce în ce mai frecvent în comentariile politice și analizele de piață.

În următoarele săptămâni, lipsa unei direcții politice clare și a încrederii investitorilor va fi factorul cel mai important care va determina viitorul economic și politic al Franței.

Situația se extinde și la nivelul european, fapt reflectat de perechea EURUSD. Perechea a testat astăzi nivelul de 1,1650 USD, cel mai scăzut nivel din 25 septembrie. În cazul în care acest nivel crucial de sprijin va fi depășit, perechea ar putea să se îndrepte către minimele de la sfârșitul lunii august, creșterea presiunii asupra Băncii Centrale Europene (BCE) pentru a lua în considerare noi reduceri ale ratei dobânzii.

În prezent, piața evaluează șansele unei reduceri a ratei dobânzii BCE până la sfârșitul anului la doar câteva puncte procentuale și probabilitatea unei reduceri în orizontul prevăzut în prezent la maximum 30%, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.