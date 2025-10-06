Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, numit acum o lună, și-a dat demisia. Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a acceptat-o. Anunțul a fost făcut luni, 6 octombrie 2025, de Palatul Élysée.

Demisia sa vine a doua zi după cea prezentat prima parte a noului Guvern al Franței. Numit pe 9 septembrie, Lecornu a fost criticat de opoziție și de dreapta după ce a dezvăluit componența guvernului duminică seara. Marți urma să își prezinte planul de politică în fața Adunării Naționale.

Lecornu a demisionat la doar 14 ore după numirea noului său cabinet, după ce aliații săi li adversarii politici deopotrivă au ameninţat cu răsturnarea Guvernului Franței, ducând acţiunile franceze şi moneda euro la o scădere bruscă.

După săptămâni de consultări cu toate partidele politice, Lecornu şi-a numit miniştrii duminică, iar aceştia urmau să aibă prima lor reuniune luni după-amiază. Totuși, noua componenţă a cabinetului săi i-a înfuriat pe francezi, care au considerat Executivul fie prea de dreapta, fie insuficient de dreapta, ridicând semne de întrebare cu privire la cât de mult ar putea dura.

Lecornu era concentrat să își păstreze funcția, dar turbulențele politice și criticile l-au determinat să demisioneze. În ultima vreme, Franța a avut guverne minoritare care nu au rezistat mult, unul după altul. Lecornu a fost al patrulea prim-ministru într-un an. Acesta a devenit prim-ministrul cu cel mai scurt mandat – doar 27 de zile – și singurul care nu a avut timp să facă declarația de politică generală. Guvernul său a avut cel mai scurt mandat, pentru că a demisionat la doar 12 ore după numirea echipei guvernamentale.

Președintele Adunării Naționale, Jordan Bardella, a cerut dizolvarea Adunării Naționale și noi alegeri, spunând că stabilitatea nu poate fi restabilită fără voturi noi.

„Nu poate exista o stabilitate restabilită fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a declarat el la sosirea la sediul partidului său.

Indicele bursier CAC 40 din Paris a scăzut cu 12%, devenind astfel cel mai slab indice din Europa. Acţiunile bancare au fost puternic afectate, BNP Paribas, Societe Generale şi Credit Agricole înregistrând scăderi de 4%-5%.

Euro a scăzut cu 0,7%, ajungând la 1,1665 dolari.

Obligaţiunile franceze sunt supuse presiunilor, ceea ce a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor de referinţă pe 10 ani cu 7,4 puncte de bază, până la 3,585%. Astfel, prima pe care investitorii o cer pentru a deţine obligaţiuni franceze, mai degrabă decât titluri germane cu rating triplu A, a ajuns la 86,58 puncte de bază, cea mai mare din luna ianuarie a acestui an.

Rassemblement National, partidul de extremă dreaptă aflat în fruntea sondajelor de opinie, i-a cerut imediat preşedintelui Emmanuel Macron să convoace alegeri parlamentare anticipate.

Deputatul Partidului Socialist Philippe Brun dă asigurări că socialiștii sunt „gata să își asume responsabilitățile țării”.