Administraţia Prezidenţială a anunţat luni că preşedintele Nicuşor Dan a decis numirea unor consilieri prezidenţiali, consilieri de stat şi consilieri onorifici, care vor prelua atribuţii în cadrul instituţiei începând cu lunile octombrie şi noiembrie 2025. Potrivit comunicatului, aceste numiri reflectă angajamentul şefului statului pentru o administraţie profesionistă, eficientă şi aliniată priorităţilor mandatului său.

”Preşedintele României, domnul Nicuşor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidenţiali, consilieri de stat şi consilieri onorifici, care îşi vor asuma responsabilităţi în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, începând cu lunile octombrie şi noiembrie 2025. Aceste numiri reflectă angajamentul Preşedintelui pentru o administraţie profesionistă, eficientă şi în deplin acord cu priorităţile mandatului prezidenţial”, a transmis, luni, Administraţia Prezidenţială.

Conform sursei citate, consilierii îşi vor desfăşura activitatea respectând cadrul legal în vigoare, acţionând cu responsabilitate, profesionalism şi loialitate faţă de preşedinte.

Iată lista completă:

Marius Lazurca – consilier prezidenţial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu – consilier prezidenţial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Cosmin Soare – consilier prezidenţial pe probleme constituţionale începând cu 1 noiembrie 2025.

Alexandru Ciurea – consilier prezidenţial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban – consilier prezidenţial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu – consilier prezidenţial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ştefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga – consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roşu – consilier de stat pentru relaţii publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Andreea Miu – consilier prezidenţial. Va conduce Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Ştefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului şi logistică în cadrul Secretariatului General al Administraţiei Prezidenţiale începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

”Preşedintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuţii şi îşi exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituţiei prezidenţiale în societate şi în viaţa democratică a ţării”, se mai arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Jurnalistul Dan Andronic a explicat de ce aceste alegeri pot sugera ce tip de lider își dorește să devină Nicușor Dan.

„Văd că Nicușor Dan face schimbări – își completează, de fapt, echipa. Se pregătește să-i aducă pe ambasadorul Marius Lazurca, pe Valentin Naumescu de la UBB Cluj, pe Ludovic Orban, pe Eugen Tomac și pe o doamnă de la Primăria Capitalei care se ocupa de presă”, a spus Andronic. „Acum, orice președinte are dreptul să-și aleagă propria echipă. Însă văzând componența acesteia, poți să-ți dai seama și ce fel de președinte vrea să fie”, a explicat el.

Unul dintre cele mai comentate nume de pe listă este Ludovic Orban, despre care Andronic susţine că ar urma să ocupe funcţia de consilier politic. Potrivit acestuia, decizia de numire este una delicată.

„E puțin complicat să pui un astfel de om acolo, pentru că, în primul rând, Orban este un politician care nu are dialog cu celelalte partide. Să-l pui într-o zonă în care ai nevoie de un personaj neutru, de adjuvant, nu de un separator”, a punctat jurnalistul.

Andronic a subliniat că rolul unui consilier politic la nivel prezidențial implică, în principal, abilități de mediere și neutralitate, calități pe care, în opinia sa, Ludovic Orban nu le mai deține în actualul context politic. Totuși, el a recunoscut că numirea ar putea fi justificată printr-o relație de loialitate și încredere personală.

În schimb, Eugen Tomac ar urma să ocupe un post la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, poziție pe care Andronic o consideră potrivită.

„Despre Eugen Tomac, la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, aș zice că își are locul acolo. Și am înțeles că oricum va fi onorific, pentru că am înțeles că oricum vrea să-și păstreze jobul de europarlamentar”, a adăugat el.

Citește AICI tot comentariul despre acest subiect!