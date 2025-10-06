Banca Națională a României (BNR) a anunțat emiterea unei serii speciale de monede care marchează Centenarul Patriarhiei Române, un moment semnificativ în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Colecția cuprinde trei piese – una din aur, una din argint și una din tombac cuprat – fiecare realizată cu motive simbolice și elemente arhitecturale reprezentative.

Conform comunicatului oficial al instituției, aversul monedei din aur redă imaginea machetei Catedralei Naționale. Pe margine sunt gravate inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA”, dispuse în arc de cerc, alături de anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală de „500 LEI”.

Designul monedei din argint păstrează aceeași compoziție grafică, cu reprezentarea Catedralei Naționale în prim-plan și aceleași elemente inscripționale, diferența fiind dată de valoarea nominală, care este de „10 LEI”.

Și moneda din tombac cuprat urmează același model vizual. Pe avers apare macheta Catedralei Naționale, iar inscripțiile și elementele decorative sunt identice cu cele ale celorlalte monede. Valoarea nominală înscrisă pe piesa din tombac este de „1 LEU”.

Toate cele trei versiuni de monede au același revers, care ilustrează Palatul Patriarhiei, sediul central al Patriarhiei Române, alături de inscripția „PATRIARHIA ROMANA”. Acest element comun accentuează tema aniversară a emisiunii și subliniază legătura dintre istoria Bisericii Ortodoxe Române și patrimoniul arhitectural al Capitalei.

BNR precizează că monedele din aur și argint sunt ambalate individual în capsule de metacrilat transparent. Fiecare piesă este însoțită de o broșură de prezentare și un certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză și franceză. Documentele oficiale includ semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central, garantând autenticitatea și proveniența pieselor.

În cazul monedelor din tombac cuprat, ambalajul este similar – capsule de protecție din metacrilat transparent – însă acestea sunt încastrate în pliante de prezentare, livrate în mape cartonate special concepute pentru această ediție.

Pentru această emisiune comemorativă, Banca Națională a aprobat tiraje maxime distincte pentru fiecare tip de metal. Moneda din aur va fi emisă într-un număr limitat de 1.000 de exemplare, cea din argint va avea un tiraj de 5.000 de bucăți, iar moneda din tombac cuprat va fi disponibilă, de asemenea, în 5.000 de exemplare.

Prețurile de vânzare sunt stabilite de instituția emitentă și includ materialele de prezentare. Astfel, moneda din aur are un preț de 23.000 de lei (exclusiv TVA), cea din argint costă 630 de lei (exclusiv TVA), iar moneda din tombac cuprat este disponibilă la 250 de lei (exclusiv TVA). Fiecare pachet include elementele de ambalaj și certificatele de autenticitate corespunzătoare.

Deși sunt emise cu scop numismatic, toate cele trei monede – din aur, argint și tombac cuprat – au putere circulatorie pe teritoriul României, conform reglementărilor BNR. Aceasta înseamnă că pot fi utilizate teoretic ca mijloc de plată, deși valoarea lor de colecție le recomandă mai degrabă pentru păstrare sau investiție.

Distribuția monedelor se va face prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale, respectiv cele din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Lansarea face parte dintr-o serie mai amplă de emisiuni aniversare ale instituției, dedicate evenimentelor și personalităților care au marcat istoria României.

Prin această emisiune, BNR continuă tradiția de a valorifica momentele istorice și culturale ale țării prin intermediul monedelor comemorative, contribuind la conservarea memoriei instituționale și la promovarea patrimoniului spiritual românesc.