Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, datoria administrației publice a urcat în iunie 2025 la 1.040,62 miliarde de lei, de la 1.034,71 miliarde de lei în luna precedentă. Ca pondere în PIB, aceasta a ajuns la 57,2%, în creștere față de 56,8% înregistrat în mai, conform comunicatului Institutului Național de Statistică din 5 septembrie 2025.

Datoria pe termen mediu și lung a înregistrat un avans la 976,366 miliarde de lei, față de 961,008 miliarde în mai, în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut la 64,26 miliarde de lei, de la 73,71 miliarde de lei. Titlurile de stat continuă să reprezinte majoritatea datoriei, respectiv 856,53 miliarde de lei, iar împrumuturile guvernamentale însumează 163,31 miliarde de lei.

Din totalul datoriei, 486,82 miliarde de lei erau contractați în moneda națională, 457,81 miliarde de lei în euro (echivalent), iar 93,99 miliarde de lei în dolari americani (echivalent). Această diversificare valutară reflectă strategia guvernamentală de a echilibra riscurile cursului de schimb.

Datoria administrației centrale și locale

Datoria administrației publice centrale a urcat la 1.016,59 miliarde de lei în iunie, de la 1.010,82 miliarde de lei în mai. Din aceasta, 952,35 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu și lung, contractată în majoritate în lei (468,04 miliarde) și euro (452,56 miliarde, echivalent).

Datoria administrației locale a crescut ușor, la 24,035 miliarde de lei, comparativ cu 23,889 miliarde în mai, fiind în mare parte datorie pe termen mediu și lung (24,016 miliarde lei).

În iunie, datoria internă a administrației publice s-a situat la 522,958 miliarde de lei (28,7% din PIB), ușor sub nivelul din mai (524,168 miliarde de lei, 28,8% din PIB). Din aceasta, 504,070 miliarde de lei reprezintă datoria administrației centrale, iar 18,887 miliarde de lei cea a administrației locale.

Datoria externă totaliza 517,668 miliarde de lei (28,4% din PIB), în creștere față de 510,55 miliarde de lei în mai (28% din PIB). Datoria externă a administrației centrale reprezenta 512,52 miliarde de lei, iar cea a administrației locale 5,147 miliarde de lei.

Creșterea datoriei publice pe termen mediu și lung indică o continuare a strategiei guvernamentale de finanțare prin titluri de stat și împrumuturi externe. În paralel, reducerea datoriei pe termen scurt reflectă gestionarea obligațiilor imediate și echilibrarea fluxurilor de trezorerie.

Analistii economici atrag atenția asupra menținerii sustenabilității datoriei, în contextul planurilor de investiții și a presiunilor inflaționiste. Echilibrul între moneda națională și valuta externă este considerat esențial pentru reducerea riscurilor asociate cursului de schimb și dobânzilor internaționale.