Potrivit raportului „The transformative potential of AI in Romania’s public sector”, implementarea GenAI ar putea aduce până la 1 miliard de euro anual prin creșterea productivității angajaților din sectorul public. Pe termen lung, până în 2040, contribuția la PIB ar putea varia între 30 și 50 de miliarde de euro.

Ovidiu Tișler, Managing Partner McKinsey & Company România, a declarat că inteligența artificială generativă reprezintă o oportunitate strategică de modernizare a serviciilor publice.

„Inteligența artificială generativă e mai mult decât un simplu salt tehnologic, este o oportunitate strategică pentru România de a-și moderniza serviciile publice și de a genera mai multă valoare economică”, a declarat Ovidiu Tișler.

El a subliniat că, prin utilizarea GenAI, guvernul ar putea oferi servicii mai rapide și mai centrate pe cetățean, în timp ce ar sprijini o creștere anuală suplimentară a PIB-ului de 0,6%.

România se confruntă încă cu provocări importante, printre care competențele digitale reduse și infrastructura tehnologică limitată. Totuși, țara a făcut pași importanți în ultimii ani. Înființarea Autorității pentru Digitalizarea României și adoptarea Strategiei Naționale pentru AI în 2024 arată o disponibilitate crescută pentru transformarea digitală.

Conform Government AI Readiness Index, România ocupă locul 58 la nivel global și locul 13 în Europa de Est, înregistrând o evoluție constantă. Totuși, doar 24% dintre români folosesc servicii de e-administrație, comparativ cu media europeană de 75%.

Experții McKinsey estimează că GenAI ar putea automatiza până la 60% dintre sarcinile administrative din instituțiile publice. Aceasta ar însemna eliberarea angajaților de activități repetitive și posibilitatea de a oferi servicii mai eficiente cetățenilor.

Raportul include și exemple internaționale: în Singapore, platforma chatbot VICA este folosită de peste 60 de agenții guvernamentale, iar în Germania, asistentul „Lumi” din Heidelberg a gestionat peste 21.000 de solicitări ale cetățenilor. Aceste inițiative arată cum tehnologia poate transforma administrația publică, oferind lecții utile și pentru România.

McKinsey propune două direcții principale de acțiune. La nivel național, este nevoie de o viziune clară, coordonare centralizată și investiții în infrastructură și forță de muncă specializată.

La nivel organizațional, ministerele și agențiile ar trebui să identifice cazuri de utilizare cu impact ridicat, să își instruiască angajații și să ajusteze regulile de guvernanță pentru integrarea noilor tehnologii.

Raportul apreciază progresele României în domeniul AI, dar subliniază că succesul depinde de investiții susținute, de acțiuni coordonate și de creșterea încrederii publicului în aceste soluții.