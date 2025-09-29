Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că ministerele au solicitat fonduri suplimentare de circa 80 de miliarde de lei. El a explicat că această sumă nu poate fi asigurată integral, dar că a discutat cu ordonatorii principali de credite pentru ca aceștia să dispună de resursele necesare.

Potrivit surselor politice, doar aproximativ 38 de miliarde ar putea fi redistribuite, din care 25 de miliarde provin din venituri suplimentare, iar restul din reduceri de la alte ministere și instituții.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția că rectificarea va fi una tensionată, întrucât există o presiune mare din zona de investiții. El a menționat că România a supracontractat fonduri europene, semnând contracte de aproape 40 de miliarde de euro, față de puțin peste 20 de miliarde alocate.

Această situație aduce presiuni suplimentare asupra bugetului, atât pentru anul în curs, cât și pentru anul viitor.

„Am supracontractat sume importante pe proiectele din fonduri europene, practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate. În loc de puțin peste 20 de miliarde de euro grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate. Asta înseamnă presiuni puternice pe buget, atât anul acesta cât și anul următor”, spunea premierul Ilie Bolojan.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că rectificarea bugetară trebuie să ofere un semnal de stabilitate pentru creditorii internaționali. El a subliniat că noul nivel al deficitului va urca de la 7,1% la 8,45%, ceea ce înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli.

Potrivit acestuia, rectificarea trebuie să garanteze funcționarea normală a statului și să pregătească terenul pentru proiectul de buget pe anul 2026.

„Noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, și sunt mulți, un semnal că suntem serioși. Și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta, și proiectul Legii de buget pe 2026 care va fi făcut în noiembrie sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi, că suntem pe direcția de stabilitate. În momentul de față o să fie o rectificare care o să asigure funcționarea statului în mod normal și asta înseamnă o trecere de la 7,1%, cât era, la 8,45 și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a recunoscut existența unor divergențe între partidele din coaliție privind reducerea aparatului bugetar.

„Toți românii văd, simt că avem un aparat central și local în care sunt poziții ocupate în plus. Cum se va întâmplă asta cât să funcționeze instituțiile e o discuție între partidele din coaliție, eu apreciez că aceste discuții la nivel de lider sunt civilizate. Bineînțeles că sunt și membri de partid mai exuberanți, dar la nivel de lideri e civilizată”, a mai spus președintele Dan.

Premierul Ilie Bolojan propune concedierea a 13.000 de bugetari din administrația locală, măsură respinsă de PSD. Social-democrații susțin, în schimb, reducerea cu 5% a cheltuielilor de personal și a celor cu bunuri și servicii.