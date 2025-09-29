Milioane de pensionari de stat nu vor mai primi aceste ajutoare de anul viitor. 6,9 milioane dintre pensionari din Marea Britanie primesc bani și dintr-o pensie suplimentară legată de venituri, cunoscută în mod obișnuit sub numele de Serps, care crește doar odată cu inflația în fiecare an.

Deoarece cea mai recentă cifră a inflației pentru luna iulie a fost de 3,8%, acești pensionari vor primi, probabil, doar aproximativ trei sferturi din creșterea de care ar trebui să beneficieze de la Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP), informează Yahoo.com.

Steve Webb, fost ministru al pensiilor în guvernul de coaliție al Liberal Democraților și Partidului Conservator a declarat: „Adesea, oamenii sunt surprinși că diferitele elemente ale pensiei de stat pot crește cu sume diferite în fiecare an. Pensia suplimentară de stat, adesea numită Serps, a fost întotdeauna legată de inflație, în timp ce vechea pensie de stat de bază a beneficiat de o formulă mai generoasă din 2011. În aprilie anul viitor, pensia suplimentară de stat va fi pur și simplu legată de inflație, ca de obicei, dar pensia de bază va crește cu cea mai mare rată a inflației și creșterea salariilor. Până în octombrie nu vom ști clar care va fi cifra cheie.”

Becky O’Connor, de la PensionsBee, a avertizat: „Este tentant să cădem în capcana de a crede că toate persoanele în vârstă vor beneficia în mod disproporționat de creșterile pensiilor de stat, comparativ cu persoanele care lucrează. Dar sistemul de pensii de stat este complicat și milioane de persoane în vârstă nu beneficiază de creșteri, iar acest lucru trece neobservat.”

Creșterea pensiilor este în concordanță cu angajamentul Guvernului. Triple Lock asigură o creștere anuală minimă de 2,5%. Beneficiarii pensiei se pot aștepta ca plățile săptămânale să ajungă la 230 de lire sterline.

Fundația Intergenerațională a declarat că guvernul favorizează pensionarii în detrimentul generațiilor mai tinere.

Economiștii din cadrul think tank-ului Fundația Intergenerațională au declarat:

„Impactul Triple Lock este de a crește pensiile de stat. Dar Triple Lock nu este nici sustenabil din punct de vedere fiscal, nici echitabil din punct de vedere intergenerațional.”

”Fără reformă, Triple Lock va pune o presiune asupra finanțelor publice, consolidând în același timp un sistem care acordă prioritate pensionarilor, în detrimentul generațiilor mai tinere. Este nevoie urgent de o abordare mai echilibrată, mai echitabilă și mai sustenabilă a majorării pensiilor pentru a se asigura că viitorii contribuabili nu vor suporta o povară financiară din ce în ce mai disproporționată”, susține Fundația Intergenerațională.

Economiștii susțin că trebuie găsit un mecanism de majorare a pensiilor mai echitabil, pentru a direcționa mai eficient sprijinul și a asigura sustenabilitatea fiscală și echitatea între generații.