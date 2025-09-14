Björn Snæbjörnsson, președintele Landssamband eldri borgara (Asociația Națională a Persoanelor Vârstnice), salută majorarea pensiilor acordate pensionarilor cu handicap, de la 1 septembrie, dar consideră măsura una inechitabilă, informează presa locală.

El susține că scopul guvernului nu ar trebui să fie discriminarea persoanelor în vârstă, după ce au fost majorate plățile către pensionarii cu handicap.

Diferența se poate ridica la zeci de mii de coroane islandeze. Aproape 74.000 de oameni vor primi plăți de la Tryggingastofnun în această lună. Dintre aceștia, mai puțin de 19.000 primesc pensii de invaliditate, 5.000 de pensii de reabilitare și 40.000 de pensii pentru limită de vârstă.

Din cauza schimbărilor în sistemul de pensii, Administrația Asigurărilor Sociale) a plătit cu 1.200 milioane coroane islandeze mai mult la începutul lunii. Peste un an, acest lucru ar putea însemna o creștere a costurilor de 14 miliarde coroane islandeze pentru stat.

Pensia de bază pentru pensionarii pentru limită de vârstă este mai puțin de 348.000 ISK pe lună, în timp ce pensia de bază pentru pensionarii cu handicap este de peste 396.000 ISK. Diferența este de 49.000 coroane islandeze.

”Aceste grupuri sunt discriminate. Autoritățile trebuie să vină cu ceva realist pentru a încerca să echilibreze acest lucru. Mulți bătrâni sunt săraci și nu își permit anumite cheltuieli, iar 50.000 de coroane islandeze fac o diferență reală”, spune Björn.

Sistemul de pensii islandez se sprijină pe trei piloni: o pensie publică finanțată din impozite, un al doilea pilon obligatoriu și pensii private voluntare.

Sistemul de pensii de stat islandez este o schemă finanțată prin impozitare, cu testarea resurselor, care oferă o pensie de bază reprezentând 15% din câștigul mediu. Pentru persoanele fără venituri suplimentare adecvate pentru limită de vârstă, se plătește o pensie suplimentară.

Beneficiile de pensie de bază și suplimentare pot ajunge la 70% din câștigul mediu.

Vârsta legală de pensionare pentru angajații din sectorul privat este de 67 de ani, iar pentru angajații din sectorul public de 65 de ani. Bărbatul islandez mediu iese la pensie la vârsta de 68,5 ani. Descurajările puternice pentru pensionarea anticipată și stimulentele pentru pensionarea mai târziu încurajează o viață profesională mai lungă.

Beneficiile sistemului de pensii de stat sunt ajustate în funcție de evoluția salariilor. Aceasta ține cont de bugetul actual de stat, dar trebuie cel puțin indexat la costul vieții.

Pensiile ocupaționale reprezintă piatra de temelie a sistemului de pensii islandez și trebuie să aibă cel puțin 800 de membri. Sistemul de pensii obligatorii finanțat de angajatori și angajați oferă beneficii în valoare de 50-60% din câștigurile cu normă întreagă în timpul angajării.

Cota contribuției trebuie să fie de cel puțin 11%, angajatorul plătind 7% și angajatul 4%. Primele sunt complet deductibile din punct de vedere fiscal.

În cadrul schemelor din sectorul privat, are loc o formă de transfer intergenerațional de risc și coasigurare. Aceste scheme ar putea fi definite ca scheme hibride, deoarece combină elemente din schemele de beneficii definite (DB) și schemele de contribuții definite (DC).