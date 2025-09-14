Cercetările publicate de Resolution Foundation au descoperit că anul acesta costul produselor esențiale în Marea Britanie a rămas foarte mare, mult peste „vârful” crizei costului vieții din 2022, relatează The Independent.

În ciuda revenirii inflației la nivelurile de dinainte de pandemie, costul mărfurilor a rămas ridicat, în fața salariilor care nu au crescut. În același timp, facturile la utilități a făcut că milioane de oameni să se confrunte cu datorii pentru a-și permite lucrurile esențiale.

Aproximativ 7,3 milioane de adulți (13,9% din gospodării) s-au confruntat cu insecuritate alimentară în ianuarie 2025, arată cifrele The Food Foundation, fără semne de revenire la nivelurile de dinainte de 2022. Între timp, restanțele la energie s-au dublat în ultimii cinci ani, ajungând la 3,9 miliarde de lire sterline la sfârșitul anului 2024.

În acest context economic dificil, este important ca oamenii să solicite tot sprijinul la care au dreptul. În prezent, în țară există aproximativ 24 de milioane de persoane care pretind o combinație de beneficii administrate de Departamentul Muncii.

Cu toate acestea, cercetările realizate de Policy in Practice arată că, anual, ajutoare la care au dreptul, în valoare de 23 de miliarde de lire sterline nu sunt solicitate.

Iată o prezentare generală a sprijinului financiar disponibil gospodăriilor în luna septembrie și a datelor pe care beneficiarii de ajutoare și pensii de stat trebuie să le aibă în vedere:

Datele de plată a beneficiilor în septembrie

Plățile se vor face în mod normal în septembrie. Acestea includ:

Credit universal

Pensia de stat

Credit de pensie

Alocație pentru copii

Alocație de trai pentru persoanele cu handicap

Plata pentru independență personală (PIP)

Indemnizatie de prezență

Indemnizație de îngrijitor

Indemnizație pentru solicitant de muncă

Pensia de bază de stat este plătită direct în conturile bancare, similar modului în care sunt plătite beneficiile. De obicei, pensia se plătește la fiecare patru săptămâni, ziua exactă corespunzând ultimelor două cifre ale numărului de asigurări naționale (NI).

Iată când ar trebui să vină pensia pe baza acestor numere:

00 – 19: luni

20 până la 39: marți

40 până la 59: miercuri

60 până la 79: joi

80 – 99: vineri

Deși pensia de stat completă a crescut din luna aprilie cu 203,85 lire sterline, autoritățile recunosc că această sumă nu poate fi considerată o sursă de venit. De pensia de stat beneficiază persoanele care au contribuit la asigurările sociale de stat, în timp ce pensia ocupațională este achitată facultativ de către angajator.

În Anglia există și „pensia Stakeholder”, care poate fi furnizată de o bancă sau de o altă companie financiară, în schimbul unei taxe.

Ca parte a schemei guvernamentale privind pensia, cei cu vârsta de peste 40 de ani ar trebui să-și evalueze în mod regulat situația financiară și planurile de pensionar