Tot mai mulţi şoferi se plâng de sistemele montate pe maşinile moderne. Unul dintre cele mai răspândite şi controversate este sistemul start/stop, conceput să oprească automat motorul în timpul staţionării. Mulţi conducători auto îl consideră deranjant şi susţin că accelerează uzura motorului.

Nemulţumirea a dus la apariţia pe piaţă a numeroaselor aplicaţii şi dispozitive care permit dezactivarea permanentă a acestuia. Totuşi, experţii de la ADAC din Germania avertizează că această soluţie poate duce la consecinţe grave – atât pentru maşină, cât şi pentru proprietar. Nu este vorba doar de riscul unor defecţiuni tehnice, ci şi de posibile probleme legale şi financiare.

Sistemul start/stop, prezent pe scară largă din 2012, a fost impus ca standard la majoritatea maşinilor noi pentru a contribui la reducerea consumului de combustibil şi a emisiilor poluante. În practică, motorul se opreşte automat atunci când vehiculul staţionează – de pildă la semafor – şi porneşte din nou în momentul eliberării pedalei de frână sau la apăsarea ambreiajului.

Totuşi, numeroşi şoferi percep acest mecanism ca pe un factor de disconfort. Criticile vizează în principal două aspecte: uzura suplimentară a motorului şi întârzierea la repornire.

Mulţi conducători auto consideră că pornirile şi opririle frecvente pot accelera degradarea componentelor mecanice. Potrivit Royal Dutch Automobile Club (ANWB), există un fundament real pentru această percepţie.

„Studiile arată că la motoarele moderne uzura lagărelor principale ale arborelui cotit apare mai des, fiind legată de funcţionarea sistemului start/stop. La oprirea motorului, pelicula de ulei care asigură ungerea dispare temporar, ceea ce provoacă uzură suplimentară la repornire”, explică expertul auto al organizaţiei.

O altă problemă semnalată de şoferi este repornirea mai lentă a motorului, vizibilă mai ales la maşinile echipate cu transmisie manuală. Această întârziere, deşi de ordinul fracţiunilor de secundă, poate fi percepută ca un inconvenient în traficul urban aglomerat.

Nemulţumirea şoferilor a creat o piaţă pentru aplicaţii şi dispozitive dedicate. Acestea se conectează de regulă la portul de diagnosticare al maşinii şi permit dezactivarea completă a sistemului start/stop la vehiculele cu motor termic.

Cu toate acestea, ADAC avertizează asupra riscurilor majore. Organizaţia subliniază:

„Acest lucru este permis doar la maşinile pentru care este prevăzut în omologarea de tip”. Altfel spus, doar câteva modele au fost proiectate oficial cu opţiunea de a dezactiva sistemul, iar un răspuns cert poate fi obţinut exclusiv de la producător.

În Germania, problema nu se reduce la aspectele tehnice. Deşi la inspecţia tehnică periodică (APK) nu se verifică funcţionarea sistemului start/stop, dezactivarea lui este interzisă.

Motivul: maşina este omologată de tip cu valori de emisii calculate ţinând cont de prezenţa sistemului. Dacă acesta este dezactivat, motorul devine mai poluant şi mai puţin eficient. În consecinţă, ADAC avertizează că „astfel de modificări pot fi considerate infracţiuni fiscale şi ecologice”.

Un alt risc îl reprezintă garanţia: modificările de software care intervin asupra funcţionării maşinii pot duce la pierderea acesteia. În cazul unor defecţiuni ulterioare, costurile ar urma să fie suportate integral de proprietar.

Sistemul start/stop rămâne un subiect controversat. Pe de o parte, a fost introdus pentru a sprijini obiectivele de mediu şi a reduce consumul de carburant. Pe de altă parte, mulţi şoferi îl percep ca pe o sursă de disconfort şi de uzură suplimentară.

Cu toate acestea, experţii subliniază că dezactivarea permanentă a sistemului nu este o soluţie viabilă. Riscurile legale, pierderea garanţiei şi posibilele probleme tehnice cântăresc mai mult decât inconvenientele resimţite în trafic.