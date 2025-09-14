Ora de iarnă 2025. În SUA, ora de vară se va încheia pe 2 noiembrie 2025, la ora 2 dimineața, moment în care ceasurile vor fi resetate la ora 1 dimineața.

Începutul meteorologic al toamnei a fost pe 1 septembrie. Toamna astronomică vine ceva mai târziu, odată cu echinocțiul de toamnă, care ar loc pe 22 septembrie, scrie cincinnati.com.

Echinocțiul de toamnă are loc luni, 22 septembrie, în emisfera nordică, potrivit The Old Farmer’s Almanah. Va avea loc la 2:19 P.M. ET, în același timp în întreaga lume.

Potrivit Centrelor Naționale de Informare a Mediului, anotimpurile astronomice sunt definite de poziția de orbită a Pământului în raport cu Soarele. Anotimpurile meteorologice sunt dictate de temperaturile Pământului.

Înclinarea Pământului și „alinierea Soarelui asupra ecuatorului” modelează echinocțiile și solstițiile. Pământul este înclinat cu aproximativ 23,5 grade pe axa sa.

Din cauza acestei înclinări, există momente în care o parte a planetei noastre se înclină spre Soare și alte momente când o altă parte a planetei este orientată spre o parte.

Orbita eliptică a Pământului aduce planeta mai aproape sau mai departe de Soare, în funcție de locul în care se află planeta în ciclul său de 365,24 de zile.

Acești factori determină anotimpurile astronomice și fiecare anotimp variază în lungime, de la 89 la 93 de zile. Din cauza acestor variații de lungime, au fost create anotimpuri meteorologice.

Deci, practic, toamna meteorologică începe pe 1 septembrie a fiecărui an, iar toamna astronomică 2025 începe cu echinocțiul de toamnă pe 22 septembrie.

În SUA, ceasurile vor da înapoi la ora 2 a.m. duminică, 2 noiembrie. Majoritatea statelor vor câștiga o oră suplimentară de somn.

Ora de vară se încheie în prima duminică a lunii noiembrie din toamna fiecărui an, când statele dau ceasul înapoi cu o oră.

Începând cu 25 iulie 2022, Departamentul de Transport al SUA a anunțat că numai Hawaii și anumite părți din Arizona nu participă la ora de vară. Navajo este singura excepție din Arizona.

Nu participă nici teritoriile Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine. Aceste state nu sau ceasul înapoi pentru că nu au trecut la ora de vară.

Scopul orei de vară este de a asigura mai multe ore într-o zi din mai multe motive. În primul rând, pentru a economisi energie. Au fost aduse argumente conform cărora mai multe ore de lumină în timpul zilei aduc beneficii siguranței și sănătății publice.

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în SUA în 1918, în timpul Primului Război Mondial și era cunoscută drept „ora războiului”. A fost abandonată după Marea Conflagrație, deoarece s-a considerat că nu trebuie continuat.

A început în SUA odată cu Uniform Time Act din 1966. A început în ultima duminică a lunii aprilie și s-a încheiat în ultima duminică a lunii octombrie.