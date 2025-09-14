Dispar centralele termice de apartament? În acest articol, expertul în încălzire David Hilton, care și-a instalat o pompă de căldură aer-aer în 2018, arată cum folosește sistemul, ce modificări a făcut și ce crede că va schimba în viitor.

Deși proprietatea sa fusese încălzită anterior de o centrală termică pe combustibil lichid, planurile de extindere a casei l-au forțat să ia decizia de a trece la un sistem nou, potrivit homebuilding.co.uk.

Atunci când bugetul este limitat, trebuie să existe o listă de priorități, care nu acoperă întotdeauna tot ce ai pe lista de dorințe. În cazul său, un nou sistem de încălzire a fost unul dintre aceste elemente. Așa că a decizia de a renunța în cele din urmă la centrala termică și de a instala o pompă de căldură cu sursă de aer.

Principalul motiv pentru alegerea unei pompe de căldură pe bază de aer a fost legat de locație. Centrala termică pe combustibil lichid a fost instalată cu evacuarea gazelor de eșapament către locul unde urma să fie amplasată noua sufragerie.

Prețurile energiei nu au fost un factor decisiv, deoarece în 2018, combustibilul era relativ ieftin.

Pompele de căldură cu aer (există și pompe de căldură geotermale și pompe de căldură cu apă) sunt greșit înțelese de oameni.

În esență, sunt ca niște aparate de aer condiționat reversibile: la fel ca acestea, pot prelua căldura din interior și o pompează pentru a oferi un efect de răcire. Dar, spre deosebire de aparatele de aer condiționat, acestea pot funcționa și invers, adică preiau căldură din exterior și o aduc în interior pentru a încălzi o casă.

Hilton spune că viața cu o pompă de căldură aer-aer a fost o experiență cu rezultate mixte pentru că a durat cel puțin un an să se obișnuiască cu modul în care funcționează o pompă de căldură.

O centrală termică pe ulei oferă căldură într-o casă folosind un model de temperatură ridicată, pentru o perioadă scurtă de timp. O pompă de căldură este opusul acestui model, producând o cantitate mai mică de căldură furnizată pe o perioadă foarte lungă de timp, ceea ce o face atât de eficientă.

Cealaltă diferență este că o centrală termică furnizează aceeași temperatură în mod constant în casă, în timp ce o pompă de căldură își va modula temperatura în funcție de temperatura aerului exterior. Cu cât este mai frig afară, cu atât caloriferele vor fi mai calde în interior.

”În primul an de viață in casă cu pompa de căldură, am monitorizat ce a mers bine, ce nu a mers la fel de bine și, de asemenea, când ne-a fost prea frig și prea cald. De fapt, ne-a fost prea cald!”, explică el.

David Hilton explică și modificările pe care a trebuit să le facă în acești șapte ani:

”În perioada în care am avut o pompă de căldură în casă, am avut în vedere optimizarea ei atunci când am redecorat și remodelat. Așa că, atunci când am redecorat, am decis să schimb caloriferele suplimentare și am mărit și dimensiunea țevii care furnizează căldură către alte două calorifere. Rezultatele? Sistemul funcționează acum la o temperatură mai confortabilă și mai eficientă, de 38˚C. Caloriferele mari, încălzirea prin pardoseală și țevile mai mari sunt ideale, iar izolația sporită a casei este soluția cea mai simplă atunci când vine vorba de reducerea pierderilor de căldură, așa că ne-am asigurat că locuința este cât mai bine izolată posibil și totuși încercăm în permanență să eliminăm curenții de aer și scurgerile de aer”, adaugă el.

Atunci când a redus scurgerile de aer, a descoperit că un regim bun de ventilație era crucial.

Pe măsură ce umiditatea se schimbă, la fel se schimbă și percepția asupra căldurii. Cu o umiditate mai mare, e nevoie adesea de temperaturi mai ridicate în cameră pentru a se simți cald.

Umiditatea mai scăzută înseamnă temperaturi mai scăzute în cameră și, prin urmare, o încălzire mai eficientă.