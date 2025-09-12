În iulie 2025, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.201 lei, în scădere cu 45 de lei (-0,5%) față de luna iunie 2025. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.517 lei, înregistrând o reducere de 22 de lei (-0,4%) comparativ cu luna precedentă.

Cele mai ridicate câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (12.061 lei) și în fabricarea produselor de cocserie și a celor obținute din prelucrarea țițeiului (12.012 lei), în timp ce cele mai mici s-au înregistrat în sectorul hoteluri și restaurante (3.397 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.507 lei), mai arată datele INS.

Față de luna iulie a anului trecut, câștigul salarial mediu net a înregistrat o creștere de 5,2%.

Iată care a fost evoluția salariilor în raport cu inflația:

Indicele câștigului salarial real în iulie 2025 față de iulie 2024 a fost de 97,6%.

Comparativ cu luna iunie 2025, acest indice a fost de 97,0%.

Față de octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 247,2%, în scădere cu 7,7 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în iunie 2025.

Pe parcursul anului, câștigul salarial înregistrează variații, influențate în principal de plata premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile utilizate ca reper pentru comparație, cum sunt decembrie și martie/aprilie.

Acestea afectează creșterile sau scăderile salariului în funcție de momentul acordării, contribuind, în final, la netezirea variațiilor câștigului salarial lunar pe parcursul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real este influențată atât de modificările câștigului salarial mediu net, cât și de nivelul inflației.

În iulie 2025, față de luna precedentă, nivelul câștigului salarial mediu net a fost afectat aproape în aceeași măsură de creșteri și de scăderi.

Reducerea câștigului salarial mediu net în sectorul economic a fost determinată de plata, în lunile anterioare, a primelor ocazionale (trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), a drepturilor în natură și a ajutoarelor bănești, precum și a sumelor din profitul net sau din alte fonduri (inclusiv tichete de valoare), dar și de producția nefinalizată sau încasările mai mici, în funcție de contracte sau proiecte.

Iată cele mai mari scăderi ale câștigului salarial mediu net, analizate pe secțiuni și diviziuni CAEN Rev.2:

10,8% în activitățile de editare;

între 6,0% și 10,0% în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, intermedieri financiare (excluzând activitățile de asigurări și fondurile de pensii), telecomunicații, și în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;

între 2,0% și 5,5% în fabricarea produselor de cocserie și a celor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de asigurări, reasigurări și fonduri de pensii (cu excepția sistemului public de asigurări sociale), fabricarea echipamentelor electrice, alte activități de servicii, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea substanțelor și produselor chimice, precum și transporturi pe apă.

Creșterile câștigului salarial mediu net față de iunie 2025 au fost determinate, în mare parte, de acordarea primelor ocazionale – trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite –, precum și de drepturi în natură, ajutoare bănești și sumele distribuite din profitul net sau alte fonduri, inclusiv tichete de valoare.

În plus, salariile mai mari au reflectat și realizările mai bune ale producției sau încasările mai ridicate, în funcție de contractele sau proiectele derulate.

Cele mai importante creșteri ale câștigului salarial mediu net, analizate pe secțiuni și diviziuni CAEN Rev.2, s-au înregistrat astfel:

15,8% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale;

între 4,0% și 8,5% în fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, extracția minereurilor metalifere și transporturi aeriene;

între 2,0% și 3,5% în extracția cărbunelui superior și inferior, activități de servicii anexe extracției, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, fabricarea altor mijloace de transport, construcții, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor textile, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, comerț cu ridicata și cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor), precum și activități profesionale, științifice și tehnice.

În sectorul bugetar, în iulie 2025, câștigul salarial mediu net a scăzut față de luna anterioară în învățământ (-4,7%), în principal din cauza reducerii sumelor plătite cadrelor didactice cu ora pe durata vacanței școlare, și în administrația publică (-2,8%).

În schimb, în sănătate și asistență socială, câștigul salarial mediu net a înregistrat o ușoară creștere de 0,4% față de luna precedentă.

Datele INS mai arată că, în primul semestru al anului, investițiile nete realizate în economia națională au totalizat 83,813 miliarde de lei, marcând o creștere de 1% față de aceeași perioadă a anului 2024.

”În trimestrul II 2025, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 46,803 miliarde lei, în scădere cu 0,5%, comparativ cu trimestrul II 2024. În semestrul I 2025 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 83813,0 milioane lei, în creştere cu 1%, comparativ cu semestrul I 2024”, a precizat sursa citată.

În trimestrul II 2025, investițiile nete din economia națională au înregistrat o scădere de 0,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, ca urmare a diminuării cheltuielilor pentru utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 11,9%.

În primul trimestru din anul 2025, s-au înregistrat creșteri semnificative la categoria „alte cheltuieli de investiții” (+28,7%) și la lucrări de construcții noi (+1,1%).

Pe primul semestru al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, investițiile nete din economia națională au crescut cu 1%, ca urmare a majorărilor la lucrări de construcții noi (+4%) și la alte cheltuieli (+2,1%).

Pe de altă parte, investițiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport au scăzut cu 6%.