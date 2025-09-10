Radu Miruţă a declarat marţi seară, la Antena 3, că vineri a semnat un ordin de ministru prin care au fost trimişi acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român.

El a precizat că aceştia aveau salarii şi de 300 de milioane de lei vechi şi că le-a cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să îl prezinte. Ministrul a subliniat că documentele erau la semnătura ministrului şi că a semnat cu multă relaxare şi convingerea că face ceea ce trebuie.

Ministrul Radu Miruţă a adăugat că cei 21 de oameni care administrau 21 de companii ale statului nu le mai administrează şi că, analizând CV-urile celor care au aplicat, în zilele următoare vor fi numiţi în locul lor, câte unul, câte unul.

”Vineri am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român. Aveau salariu şi de 300 de milioane de lei vechi şi am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea şi sunt în semnătura ministrului şi am semnat cu foarte multă relaxare şi convingere că fac ce trebuie. Douăzeci şi unu de oameni care administrau 21 de compani ale statului astăzi nu le mai administrează şi mă uit în aceste CV-uri ale oamenilor care au aplicat şi zilele următoare, câte unul, câte unul vor fi numiţi acolo”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a explicat că, potrivit legii, pentru societăţile aflate în insolvenţă este obligatoriu să existe un administrator judiciar stabilit de instanţă, care să reprezinte interesul acţionarului, precum şi un administrator special care să fie reprezentantul statului român.

El a adăugat că mai există şi o variantă opţională pentru companiile aflate în curs de privatizare, unde administratorul special are rolul de a gestiona procesul de privatizare.

Ministrul a precizat că numirile făcute până acum au fost pe criterii care nu aveau legătură cu atribuţiile funcţiei şi că aceşti administratori au fost notificaţi în cursul zilei, urmând ca, probabil, a doua zi să apară informaţii în presă despre faptul că el a mai dispus măsuri, întrucât cei vizaţi îşi vor primi notificările prin care li se comunică încetarea contractelor şi pierderea veniturilor de 300 de milioane de lei vechi pe lună.