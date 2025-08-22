Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a anunţat vineri că peste 600 de persoane şi-au depus CV-urile în doar 24 de ore, ca urmare a apelului lansat de ministrul Radu Miruţă către profesionişti din domeniul juridic, economic şi managerial pentru implicarea în redresarea companiilor de stat.

„În conferinţa de presă susţinută ieri, 21 august, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a făcut un apel la profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituţiei. Rezultatul a fost că în primele 24 de ore de la anunţ au fost primite peste 600 de aplicaţii”, transmite vineri ministerul.

Ministerul a pus la dispoziţie un formular simplu pe site-ul instituţiei, unde cei interesaţi îşi introduc datele de contact şi încarcă un CV. Înscrierile nu vizează direct o anumită companie, întrucât componenţa consiliilor de administraţie trebuie să respecte criterii legale.

Potrivit datelor oficiale, cei mai mulţi dintre candidaţi provin din domenii precum economie, finanţe, audit, management, inginerie, resurse umane şi sectorul bancar.

„Am fost surprins că atâţia oameni doresc să se implice şi să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulţumesc şi le transmit tuturor care vor trimtă CV, să o facă. Uşa rămâne deschisă pentru toţi profesioniştii care vor ca aceste companii de stat să funcţioneze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competenţa şi profesionalismul”, a declarat ministrul Economiei.

Toate documentele primite sunt analizate de echipa ministerială, pentru a fi identificaţi candidaţii potriviţi pentru companiile unde este nevoie de numiri temporare urgente.

Pe termen lung, ministerul anunţă că soluţia reală rămâne modificarea legislaţiei privind guvernanţa corporativă. MEDAT a transmis deja către Secretariatul General al Guvernului propuneri de amendamente la OUG 109/2011, aflată în consultare publică.

Printre măsurile propuse:

introducerea unor indicatori de performanţă clari în contractele de mandat;

posibilitatea de a anula şi relua procedurile viciate sau ilegale;

deschiderea procesului de selecţie către profesionişti din mediul privat, academic şi instituţional;

limitarea numărului de mandate consecutive; evaluarea performanţei la companiile strategice de către o comisie independentă desemnată de prim-ministru.