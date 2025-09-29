Se interzice majorarea indemnizaţiilor pentru şefii companiilor de stat care înregistrează datorii şi pierderi
Potrivit unui comunicat oficial al USR, operatorii economici la care statul sau autoritățile locale dețin pachetul majoritar de acțiuni și care aveau datorii la bugetul de stat la sfârșitul anului precedent nu au voie să majoreze remunerațiile fixe ale membrilor consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere, precum și ale directorilor sau membrilor directoratului, peste nivelul prevăzut în ultimul buget aprobat.
Oana Ţoiu, iniţiatoarea legii şi vicepreşedintă USR, a explicat că noua legislaţie stabileşte principiul „performanţă înainte de privilegii” şi urmăreşte restabilirea încrederii în deciziile statului. Ea a subliniat că, până acum, companiile de stat cu datorii mari au beneficiat adesea de majorări salariale pentru consiliile de administraţie, în timp ce alte persoane sau firme cu obligaţii restante suportă popriri pe conturi. Conform legii adoptate de Senat, conducătorii companiilor de stat nu îşi vor mai putea mări salariile dacă au datorii la bugetul de stat, la sănătate sau la asigurările sociale, ceea ce are atât un impact bugetar, cât şi unul moral.
”Legea noastră aduce o regulă simplă: performanţă înainte de privilegii. Trebuie să restabilim încrederea în deciziile statului, iar acest lucru nu este posibil atunci când principalii datornici sunt companii unde statul este acţionar majoritar. Aceste datorii de miliarde nu au fost doar tolerate, ci şi răsplătite adesea prin creşteri salariale ale consiliilor de administraţie. Odată cu adoptarea legii pe care am propus-o, conducerile companiilor de stat nu îşi vor mai putea mări salariile în timp ce au datorii la bugetul asigurărilor sociale, la sănătate sau alte impozite neplătite.
Nu se mai poate ca unii antreprenori să aibă popriri pe conturi pentru fiecare leu datorat, iar alţii să îşi mărească salariile prin decizia statului, deşi datorează miliarde. Efectul nu este doar unul bugetar, ci şi moral”, a subliniat Oana Ţoiu, iniţiatoarea legii şi vicepreşedintă USR.
Obiectiv: responsabilizarea conducerii companiilor de stat și stoparea practicilor abuzive
Conform USR, iniţiativa are ca scop responsabilizarea conducerii companiilor de stat și stoparea practicilor abuzive prin care managerii primesc bonusuri în timp ce firma înregistrează pierderi și întârzieri la plata taxelor și impozitelor.
Formaţiunea subliniază că principalul obiectiv al conducerii companiilor de stat ar trebui să fie respectarea bugetului și atingerea performanței economice, nu creșterea avantajelor personale.
„Consider că este de datoria noastră să transmitem un semnal clar: atâta timp cât compania înregistrează pierderi an de an, când există restanţe mari către stat, prioritatea absolută trebuie să fie redresarea economică, echilibrarea balanţei de plăţi şi încadrarea în bugetele aprobate, şi nu creşterea remuneraţiilor conducerii. Prin adoptarea acestei măsuri, facem un pas important pentru creşterea transparenţei, echităţii şi responsabilităţii în gestionarea resurselor economice şi financiare”, a spus senatorul USR Cătălin Mîndru în cadrul dezbaterilor din plenul Senatului.