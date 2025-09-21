Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat, într-un interviu acordat Digi24, situația tăierilor voluntare de salarii în companiile de stat, precizând că foarte puțini manageri au ales să renunțe la o parte din venituri. El a menționat că, de fapt, doar un singur manager și-a redus singur indemnizația atunci când i s-a cerut, în timp ce restul au ignorat o astfel de inițiativă.

Miruță a subliniat că Ministerul Economiei a demarat curățenia în companiile de stat, vizând în special administratorii speciali cu salarii foarte mari. El a spus că, dintre cei 21 de administratori speciali identificați, care erau plătiți cu peste 30.000 de lei pe lună fără a întocmi rapoarte, toți au fost demiși.

Demnitarul a precizat că acești administratori aveau legături politice clare cu PSD și PNL, însă demiterile nu au fost determinate de apartenența politică, ci de lipsa de performanță, iar cei care își făceau treaba corect au rămas în funcții.

„Cu salariile managerilor de la companiile de stat, a fost un singur manager care atunci când i s-a cerut și-a redus singur indemnizația… Unu. Unu singur. (Moderatorul: Și cu restul ce ați făcut?) Luăm la rând. Vă dau un exemplu: cei 21 de administratori speciali pe care i-am găsit, plătiți cu peste 30.000 de lei pe lună, fără să facă niciun raport, au fost demiși. Sunt administratori speciali PSD-PNL, cu pedigree politic evident, nu interpretabil, care nu au fost demiși pentru că sunt PSD-PNL, ci pentru faptul că oamenii ăia nu fac treabă. Uite că sunt oameni chiar la PSD care mai fac și treabă și rămân în continuare să facă acolo treabă”, a explicat ministrul Economiei.

În ceea ce privește selecțiile manageriale, Radu Miruță a afirmat că, la o primă verificare a șase companii de stat, a descoperit că acestea au fost realizate cu încălcarea evidentă a legii. El a explicat că legea impune trimiterea dosarelor către AMEPIP pentru avizare și că ministerul a respectat această procedură, primind peste 2.400 de CV-uri care sunt analizate cu atenție de o echipă specială.

Pentru a demonstra că nu face numiri politice, ministrul a oferit exemplul companiei Moldomin, unde a fost numit un cadru universitar de la Universitatea de Vest din Timișoara, avocat și specialist în insolvență, pentru a conduce redresarea companiei, după ce fostul administrator a fost destituit.

Radu Miruță a mai explicat că legea nu a fost modificată pentru a permite schimbări mai rapide, deoarece nu a existat consens în coaliția de guvernare. El a spus că, pentru cei deja în funcții, vor fi introduse criterii reale de performanță, legate direct de rezultatele obținute, pe baza cărora se va face verificarea.

Ministrul a subliniat că legea îl obligă să facă numiri temporare până la organizarea concursurilor, iar aceste numiri se fac pe baza CV-urilor primite și cu asumarea completă a responsabilității.

În final, Miruță a avertizat că, odată implementate noile criterii de performanță, unii dintre cei protejați politic vor fi nevoiți să plece, iar el se așteaptă ca aceștia să înțeleagă că trebuie să renunțe la poziții, lăsând locul unor persoane competente.