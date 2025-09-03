Ministrul Economiei, Radu Miruță, a lansat un mesaj tranșant privind modul în care funcționează încă sistemul de angajări în instituțiile și companiile de stat. Într-o intervenție la B1 TV, acesta a descris presiunile la care a fost supus pentru a oferi posturi „de recomandare” și a anunțat că sprijină reforma administrației publice promovată de premierul Ilie Bolojan.

„Oamenii care sunt în aceste companii de stat sunt puși acolo, în cele mai multe cazuri, pentru a mulțumi politic. Dacă aplicăm o metodă decentă în interesul companiilor de stat, acei oameni ar trebui dați afară”, a spus Miruță.

Ministrul a povestit că, imediat după preluarea mandatului, a fost abordat cu solicitări directe de angajare.

„Nu la modul ‘nu te atinge’, dar ‘dacă ai putea, când vine vremea, e un băiat bun…’. M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 Bacalaureatul și-și caută ceva’. Domnule, dar dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine să mă roage să caut ceva, că oricum eu nu știu să-i măsor pe ăștia cu 10?”, a mai dezvăluit ministrul.

Miruță a criticat și supraîncărcarea birocratică din aparatul de stat, arătând cum în multe birouri numărul angajaților a devenit sufocant, fără ca productivitatea să crească în mod real.

„Sigur că nu poți să-i dai la o parte pe toți fără niciun criteriu, dar orice director de instituție trebuie să aibă capacitatea să identifice cine face treabă acolo și cine nu. Sunt instituții în care nu poți deschide ușa la birou de câte un scaun care s-a pus să mai fie cineva angajat acolo”, a explicat acesta.

Ministrul a dat exemplul propriei experiențe de la Finanțe, în județul Gorj:

„Eu mă duc la Finanțe la Gorj, dau buletinul într-o parte, doar bagă datele și printr-un perete a făcut o fantă și dă foaia la vecinul, ca vecinul să scoată altă foaie la imprimată. Eu sunt convins că oamenii ăia muncesc, dar cred că se pot reorganiza un pic astfel de activități, că statul lor acolo înseamnă o apăsare pe umărul altora care pleacă cu metroul al 5 dimineața și se întorc seara la 10 acasă adormiți și se culcă și a doua zi o iau de la capăt”.

Declarațiile lui Miruță se înscriu în linia reformei promise de premierul Ilie Bolojan, care a anunțat deja o restructurare a instituțiilor publice supradimensionate și eliminarea practicilor de angajare pe criterii politice.