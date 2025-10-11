Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat motivul pentru care a rămas în sală la Congresul UDMR din județul Cluj în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc. Bolojan a precizat că, atunci când este oaspete, respectă gazdele și tradițiile acestora, subliniind că românii și maghiarii trebuie să se respecte reciproc.

El a menționat că identitatea națională se reflectă și ea puternic în cântece românești cum ar fi „Treceți batalioane române Carpații” sau „Marșul lui Iancu”, însă lupta comună a românilor și maghiarilor nu se duce în cadrul acestor cântece, ci în fața unor realități complexe care pot fi depășite doar prin unitate.

„Atunci când sunt oaspete, respect gazdele. Organizatorii au propriile melodii de suflet, propriile tradiţii. Ca români, avem cântece identitare, «Treceţi batalioane române Carpaţii» şi «Marşul lui Iancu». Important este să ne respectăm. Lupta noastră, români şi maghiari împreună, nu e a cântecelor, este una comună şi grea, cu realităţi care ne apasă deopotrivă şi pe care, numai uniţi, sunt convins că o vom câştiga”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, vineri seară.

Incidentul care a atras atenția publicului a avut loc la deschiderea lucrărilor congresului, când au fost intonate succesiv imnul României, imnul Ungariei și imnul Ținutului Secuiesc. În acel moment, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala, în timp ce premierul a rămas pe loc.

Ulterior, Grindeanu a revenit și a susținut un discurs în fața participanților. Evenimentul s-a desfășurat vineri, 10 octombrie 2025, la Jucu, în județul Cluj, în prezența liderilor coaliției de guvernare și a premierului Ungariei, Viktor Orbán, organizatorii anunțând că acesta este cel de-al 17-lea congres al formațiunii.

Președintele Nicușor Dan a fost și el invitat, însă nu a participat, unele voci afirmând că ar fi simțit că i se întinde o „capcană”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat incidentul într-o manieră glumeață, afirmând că poate Grindeanu nu cunoștea versurile imnului secuiesc și că intenționează să îl întrebe când se vor întâlni.

Hunor a explicat că nu a observat personal momentul în care Grindeanu a părăsit sala, menționând că a aflat despre acest lucru din presă și că nu a discutat cu liderul PSD despre motivele plecării.

„Eu n-am văzut, dacă a ieșit sau n-a ieșit. Am auzit și eu sau mi-au arătat în presă. N-am discutat cu domnul Grindeanu, nu știu, deși eu n-am observat. Trebuie să-l întreb ce s-a întâmplat, dar, mai în glumă, vreau să răspund. Poate nu cunoștea versurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit. O să-l întreb când ne vedem, că nu am observat eu”, a spus Kelemen Hunor în fața presei.

În discursul ținut după revenirea în sală, Sorin Grindeanu a abordat aspecte legate de funcționarea coaliției și colaborarea cu UDMR, exprimându-și recunoștința față de Viktor Orbán și poporul maghiar pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la Spațiul Schengen. El a subliniat importanța loialității și a sprijinului direct față de proiectele comune dintre cele două state.

„Dragi prieteni, mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun. Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național”, a afirmat președintele PSD.

În discursul său, premierul Ilie Bolojan a evidențiat rolul UDMR ca „punte” între România și Ungaria și a subliniat necesitatea unei guvernări stabile, în contextul provocărilor regionale. El a reiterat că respectul reciproc și unitatea între comunitățile românești și maghiare sunt esențiale pentru succesul inițiativelor comune și pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

