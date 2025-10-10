Premierul Ilie Bolojan este pentru un Parlament subțiat la numai 300 de parlamentari. Șeful Guvernuliui a explicat, joi seară, într-o emisiune difuzată de B1 TV, că nu se așteaptă ca reducerea numărului de parlamentari la 300 să transforme România peste noapte, dar respectarea angajamentelor asumate reprezintă o formă de respect față de electorat.

Bolojan a fost întrebat despre reacția celor din UDMR, care ar fi fost deranjați de proiectul privind diminuarea numărului de parlamentari. Prim-ministrul a explicat că există mai multe inițiative legislative care urmăresc acest obiectiv.

El a menționat că, după preluarea conducerii PNL, a considerat important să precizeze că reducerea Parlamentului nu ar afecta calitatea activității legislative, deși unii cetățeni ar fi mai bine reprezentați, iar alții mai puțin. Premierul a subliniat că este esențial ca minoritățile să-și păstreze o reprezentare proporțională în Parlament, așa cum se întâmplă și în prezent, și că schimbarea bruscă a opiniilor după ce s-a votat un proiect ar fi o lipsă de fair play față de electorat.

„Există în Parlament mai multe proiecte de legi care prevăd reducerea numărului de parlamentari. Acum vă rog să vă gândiţi, am devenit preşedintele PNL cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, dacă ne ducem aminte, în luna noiembrie. Şi unul din lucrurile pe care le-am afirmat, şi eu personal cred în asta, că dacă s-ar reduce numărul de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară. Sigur, unii ar fi mai bine reprezentaţi, alţii mai prost reprezentaţi. E foarte important să reducem numărul de parlamentari, dar să respectăm o pondere normală, aşa cum este şi astăzi, de reprezentare a minorităţilor din România. Dar ar fi anormal că dacă e un proiect pe rol şi eu sunt în Parlament şi votez, după şase luni de zile să-mi schimb părerea. Cred că nu este fair play faţă de electoratul nostru, faţă de ceea ce aşteaptă românii”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că nu crede în soluții populiste și că un Parlament format din 300 de membri nu va rezolva automat problemele țării.

El a subliniat că respectarea cuvântului dat este o formă de solidaritate minimă cu cetățenii și că accentul trebuie să fie pus pe calitatea legilor și a parlamentarilor, care constituie adevărata menire a instituției legislative.

„Nu sunt un populist, nu cred că, dacă vom avea 300 de parlamentari, de mâine în România totul se va schimba, dar e o formă de respect pentru electorat. Dacă ai spus ceva, e bine să te ţii de cuvânt şi să faci asta. Şi în acelaşi timp e o formă de a le arăta o minimă solidaritate, din punctul meu de vedere. Problema de fond este calitatea legilor pe care le scoate un Parlament, calitatea parlamentarilor dintr-un Parlament, pentru că la urma urmei asta este menirea Parlamentului şi sigur orientarea generală pe care o dă o majoritate parlamentară sau alta. Acestea sunt problemele de fond”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că problema numărului de parlamentari nu poate fi ignorată în agenda publică. El a explicat că PNL a decis să-și respecte angajamentele asumate și că proiectul respectiv nu face parte din protocolul de coaliție, deoarece s-a convenit ca aspectele asupra cărora nu există consens să nu fie incluse.

Bolojan a tras și un semnal de alarmă, afirmând că, deși anumite acorduri au fost respectate și implementate, apar ulterior unele proiecte în Parlament care ar putea anula aceste înțelegeri.