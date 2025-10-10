Al 17-lea Congres UDMR are loc vineri, 10 octombrie, în judeţul Cluj, în sală fiind prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, şi premierul Ungariei, Viktor Orban.

Președintele Nicușor Dan nu a mai participat la congres, deși fusese invitat și confirmase prezența joi. El urma să fie al patrulea vorbitor și avea un discurs pregătit.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dragă Ilie, cu PNL avem un parteneriat lung, un istoric foarte lung, încă din anii 90 şi acum câteva luni am pornit împreună e un drum greu şi lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu este un lucru uşor, este un lucru chiar foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână. Dacă-mi permiţi, vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simţim cu toţii că instituţiile statului servesc cetăţenii şi nu invers. Poţi conta pe noi în această bătălie, vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună.”

Cu PSD iarăşi avem o colaborare lungă şi, începând cu Adrian Năstase, toţi preşedinţii au înţeles că comunitatea noastră, comunitatea maghiară (…) construim împreună cu românii această ţară. Sorin, îţi mulţumesc că eşti alături de noi la congresul nostru. Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da. PSD se pregăteşte de alegeri şi sper că vom continua colaborarea de fiecare dată aşa cum am făcut de fiecare dată, aşa cum am fcut, bazat pe respect. Succes în Congfresul pe care urmează să-l organizaţi.”

„De-a lungul perioadei post-comuniste, UDMR a fost o prezenţă constantă în politica românească în aceşti ani de tranziţie, în momente de criză sau de reconstrucţie, formaţiunea dumneavoastră a avut un rol important în viaţa publică, UDMR susţinând valorile democratice şi parcursul occidental al României. Astăzi UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este şi parte a coaliţiei de guvernare. Pentru aceasta îi mulţumesc domnului Kelemen Hunor şi conducerii UDMR pentru susţinerea programului asumat de guvernare şi de coaliţie. Acest tip de guvernări, mai ales în situaţia dificilă în care suntem, ne obligă să fim maturi politici şi să avem un dialog continuu, iar UDMR ştie să fie deopotrivă un partener şi o forţă politică pragmatică.

Traversăm o perioadă de schimbări istorice, cu mari provocări interne şi externe. Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă şi coerentă. E un moment în care e nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic şi să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să ne facem ordine în finanţele publice şi să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să ni-l asumăm pe termen lung. În cele câteva luni de mandat, am reuşit împreună să aprobăm măsuri urgente. Am început să rezolvăm dezechilibrele din economie şi să corectăm nedreptăţile din societatea noastră. Dar mai avem multe de făcut.

Se cuvine să mulţumesc miniştilor şi secretarilor de stat UDMR pentru ceea ce fac în guvern şi mai ales pentru colaborarea în proiectele de reformă economică şi în cele din administraţie. Sunt aici din respect pentru prietenii şi colegii mei maghiari, cu care am colaborat de-a lungul anilor în Oradea, în judeţul Bihor şi în ţară. Am învăţat în aceşti ani că o comunitate este mai puternică atunci când reuşeşte să transforme diversitatea multi-etnică multi-confesională într-o resursă şi într-un potenţial şi nu într-o barieră şi într-o graniţă. Mulţumesc comunităţii maghiare pentru contribuţia adusă la dezvoltarea ţării noastre şi pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat.

În această parte a României, românii şi maghiarii trăiesc de sute de ani, unii lângă alţii. În afară de lucrurile care ne pot diferenţia, de muzica pe care o ascultăm, de dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne uneşte dorinţa de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea şi de a contribui împreună la viitorul nostru european. UDMR a fost şi rămâne o punte între România şi Ungaria, contribuind la bunele relaţii dintre ţările noastre.

Domnule prim-ministru, ţările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie şi prin economie, dar şi prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spaţiu al stabilităţii şi al prosperităţii. Iar asta înseamnă între ţările noastre colaborare şi respect reciproc şi vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum, aşa cum am discutat şi la prima întâlnire pe care am avut-o.

UDMR a arătat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare şi în administraţia locală. Şi de acest lucru avem nevoie şi în perioada următoare de responsabilitate, de colaborare şi mă bazez pe UDMR pentru acest lucru. Cred în viitorul României, o ţară prosperă, în care dezvoltarea locală şi respectul dintre oameni şi comunităţi stau la temelia ei.”

„M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi preşedintele şi o dată la doi ani aveţi un congres de stabilire a politicilor pe care le promovaţi. Am aflat de la români de ce se organizează în această ţară alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează. Aşa mi-au spus românii mai în glumă, mai în serios. Eu mă bucur de parteneriatul nostru pe care l-am avut şi îl avem în continuare. Şi în continuare contez pe acest parteneriat în interesul nostru, al tuturor pentru a continua o viaţă de calitate la Cluj şi în România.

De peste 20 de ani a dat altă faţă municipiului Cluj-Napoca, un oraş în care normalitatea este la ea acasă, un oraş în care a te simţi acasă nu are niciun fel de legătură cu calitatea sau cu entia pe care o ai. Fiecare cetăţean se simte acasă în Clujul nostru drag şi împreună am construit un oraş tolerant şi european.”

„Mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun. Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene.

Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal și firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ținută la ușa Schengen timp de 13 ani.

Acesta este un exemplu cât se poate de concret care demonstrează că unitatea și respectul reciproc sunt mai puternice decât diferențele care ne pot separa. Și aici vă vorbesc și dintr-o experiență personală. Am copilărit la Caransebeș, într-un Banat în care românii, maghiarii, germanii și sârbii trăiesc împreună. Am învățat de mic că bunul-simț și respectul sunt mai puternice decât orice diferență. Acolo am înțeles că normalitatea înseamnă să saluți și să ajuți fără să întrebi din ce comunitate vine celălalt. Și acea lecție de acasă m-a însoțit mereu în viața publică.

De aceea, astăzi, de pe scena congresului UDMR, vreau să vă vorbesc despre unitate. Unitate între noi, partidele de guvernare și- poate cel mai important, unitate și reconciliere cu o mare parte din societate. Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică.

Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul: dincolo de noi, este doar deșertul populismului. Depinde doar de noi dacă vom permite asta. Iar aici apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viața politică românească, în general, și în interiorul Coaliției, în special. Moderația, consecvența și respectul pentru cuvântul dat nu sunt calități etnice, ci reprezintă în primul rând valori politice și morale care trebuie să ne ghideze pe toți.

Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, cu istorii și electorate diferite. Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi extrem de intensă.

Și, dacă tot suntem la Congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru spunând că uneori în Coaliție pare că vorbim pe limbi diferite – dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noștri de la UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor.

Tocmai de aceea, astfel de momente trebuie să ne arate că între parteneri este important să existe un echilibru, să nu se acționeze pe baza unor accente autoritare și impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor. Trebuie să rămânem uniți în ceea ce contează cu adevărat: protejarea puterii de cumpărare a românilor, relansarea economiei, salvarea firmelor autohtone și stabilitatea țării.

Doamnelor și domnilor,

România traversează o perioadă dificilă, de aceea, Partidul Social Democrat a venit cu o propunere concretă și va sprijini toate măsurile corecte, aplicabile și orientate către binele românilor. Avem nevoie de o viziune comună, bazată pe pragmatism și solidaritate, nu de măsuri luate doar pentru a da bine în poză sau pentru a bifa un capitol în statistici. Reducerile de personal sau creșterile de taxe nu pot fi simple exerciții de imagine, ci trebuie gândite responsabil și să producă efecte reale: să eficientizeze statul, să reducă risipa, să sprijine mediul privat.

În acest spirit, lansez un apel public către partenerii de la UDMR — oameni cu experiență, competență administrativă și rezultate solide în gestionarea comunităților locale — să contribuie activ la construcția Planului Național de Relansare Economică a României.

România are șansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica nici una dintre ele. Din experiența mea, știu că politicile pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice. Ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care știu cum funcționează și se dezvoltă o comunitate.

Stimați colegi,

Istoria UDMR este, în bună măsură, o poveste de succes despre cum poți să rămâi relevant politic fără excese, fără zgomot, cu seriozitate și tenacitate. Cu experiența pe care o au, UDMR și PSD pot demonstra că maturitatea politică nu este o slăbiciune, ci o forță solidă în aceste vremuri.

Am încredere că sub conducerea domnului președinte Kelemen Hunor, UDMR va rămâne același partener serios de guvernare și că împreună vom reuși să ne atingem obiectivele față de care ne-am angajat în fața oamenilor. Trebuie să fim conștienți că respectul și bunăstarea nu pot fi livrate de un singur partid, ci doar de toți împreună.

Închei prin a vă dori mult succes în lucrările congresului și inspirație în deciziile pe care le veți lua pentru binele comunității dumneavoastră și al României.”

Un incident s-a întâmplat vineri, 10 octombrie, la Congresul UDMR din Juc-Herghelie, județul Cluj. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, dar apoi s-a întors și a ținut un discurs. La congres s-au cântat trei imnuri: al României, al Ungariei și al Ținutului Secuiesc. Grindeanu a plecat doar când s-a cântat imnul secuiesc, în timp ce premierul Ilie Bolojan a rămas în sală.

Sociologul Vladimir Ionaș a spus la TV că plecarea lui Grindeanu a fost cea mai bună alegere, iar faptul că Bolojan a rămas a fost o greșeală, o „capcană” politică.

„Cei care sunt responsabili de direcţia în care merge România, astăzi, sunt în sala aceasta, sunt reprezentanţi dintre dumneavoastră, este această coaliţie de guvernare. Ascultând ceea ce se spunea mai devreme, am observat repetarea a două cuvinte, cele mai frecvent folosite, unitate, comunitate. Eu cred că este extrem de plauzibil, având în vedere că acum este Congresul UDMR, să adăugăm alte două valenţe specifice, şi anume consecvenţă şi seriozitate, pe care în cei cinci ani pe care i-am avut în Parlament, alături de colegii de la UDMR, i-am observat că sunt extrem de specifici membrilor, parlamentarilor şi formaţiunii dumneavoastră politice.

UDMR are o istorie mai veche, a arătat de-a lungul timpului că rămâne un partener serios şi un partener care aduce echilibru, de foarte multe ori necesar, în diversele forme ale structurii coaliţiilor de guvernare. Guvernarea modernă se construieşte pe seriozitate, se construieşte pe respect reciproc şi niciodată nu s-a construit ceva ce a dăinuit pe diviziune. Şi dacă toţi care suntem astăzi la guvernare, cu voia majorităţii cetăţenilor care au votat, conştientizăm asta, eu cred că putem grăbi ritmul în care să rezolvăm problemele despre care vorbim şi în campanie electorale, şi la televizor, şi în Parlament, şi în Guvern.

Îmi doresc ca dialogul între partele politice din actuala coaliţie să rămână unul pragmatic şi orientat pe ce putem livra. Şi acest dialog trebuie să fie exact aşa cum e unul între oameni care muncesc şi nu unul între oameni care sunt în conflict.”