Alexandru Rafila a subliniat că un consilier prezidențial are datoria de a media și de a menține echilibrul între instituții și partide, nu de a face analize politice în spațiul public sau de a transmite informații eronate.

Deputatul PSD a transmis că afirmațiile lui Ludovic Orban de joi au fost părtinitoare și au conținut neadevăruri, în special în ceea ce privește activitatea Partidului Social Democrat în cadrul coaliției de guvernare.

Rafila a explicat că PSD nu a modificat nicio măsură stabilită în coaliție și, dimpotrivă, a cerut ca toate deciziile politice și economice să fie luate prin consens, așa cum prevede protocolul semnat între formațiunile aflate la guvernare.

„Ludovic Orban a debutat nepotrivit în echipa președintelui! Nu a înțeles că un consilier prezidențial are datoria de a media, nu de a face analize politice în spațiul public. Mai ales când analiza este vădit părtinitoare și transmite informații neadevărate. PSD nu a modificat nicio măsură luată în coaliție, ci dimpotrivă, a cerut ca toate deciziile să fie luate prin consens, așa cum a fost stabilit în protocolul Coaliției”, a scris Rafila pe Facebook.

El a precizat că este posibil ca Ludovic Orban să nu cunoască aceste aspecte, nefiind încă familiarizat cu modul de funcționare al coaliției și cu principiul potrivit căruia fiecare partid, inclusiv PSD, are un punct de vedere care trebuie respectat.

Rafila a insistat că social-democrații nu au intrat la guvernare pentru a aproba pasiv deciziile altora, ci pentru a contribui activ la procesul decizional, în interesul cetățenilor.

„Pot accepta că domnul Ludovic Orban nu cunoaște aceste aspecte simple și nu este familiarizat cu ideea că fiecare partid din cele patru, inclusiv PSD, are un punct de vedere care trebuie respectat! Noi nu am intrat la guvernare ca să asistăm impasibili la luarea unor decizii, pe care doar să le validăm prin vot”, a mai spus social-democratul.

De asemenea, Alexandru Rafila a afirmat că este curios dacă Ludovic Orban a avut un mandat explicit din partea președintelui pentru a face declarațiile publice care au stârnit controverse.

El a subliniat că funcția de consilier prezidențial presupune responsabilitate, echilibru și o conduită adecvată, iar Orban, aflat la începutul acestui mandat, are nevoie de timp pentru a se adapta la rigorile noii poziții.

„Sunt curios dacă domnul Ludovic Orban a avut mandat din partea Președintelui României să facă asemenea afirmații. În acest moment, Ludovic Orban face parte dintr-o instituție foarte importantă în statul român, dar probabil că are nevoie de timp să se familiarizeze cu rigorile noului rol”, a spus Rafila.

În final, deputatul PSD a considerat că Ludovic Orban a debutat „într-o manieră total nepotrivită” ca membru al echipei prezidențiale, exprimându-și totuși speranța că activitatea acestuia se va îmbunătăți pe viitor.

Rafila a avertizat că, în lipsa unei atitudini mai echilibrate, intervențiile publice ale fostului premier ar putea fi percepute ca o revenire la perioada în care guvernul condus de el a blocat activitatea țării în primii ani ai pandemiei.

„Până atunci, cred că mandatul de consilier prezidențial a debutat într-o manieră total nepotrivită! Sper însa că va continua mai bine. Altfel, aceste intervenții ale domnului Orban, lipsite de argumente, ar părea mai degrabă o reîntoarcere la epoca in care guvernul, condus de domnia sa, a blocat țara în primii doi ani ai pandemiei!”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.