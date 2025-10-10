Autoritatea americană a precizat că sistemul FSD, proiectat ca un asistent de condus care solicită atenția permanentă a șoferului, „a determinat comportamente ce au încălcat legislația privind siguranța rutieră”.

Printre incidentele raportate se numără treceri prin semafoare roșii și schimbări de bandă efectuate greșit. NHTSA investighează în total 58 de cazuri, incluzând 14 accidente și 23 de persoane rănite, unele petrecute în intersecții unde vehiculele Tesla ar fi ignorat semaforul roșu. În șase dintre aceste situații, mașinile au intrat în intersecții și s-au ciocnit cu alte vehicule, patru dintre accidente având victime.

Investigația reprezintă o etapă preliminară ce ar putea conduce la un recall extins dacă se identifică riscuri majore pentru siguranța rutieră. Tesla a lansat recent o actualizare de software pentru FSD, dar nu a oferit comentarii oficiale despre anchetă.

De asemenea, agenția examinează modul în care sistemul se comportă la trecerile de cale ferată, ca urmare a solicitărilor mai multor senatori de a extinde investigațiile.

NHTSA investighează deja și alte incidente legate de funcțiile automate Tesla, inclusiv sistemul de deplasare de la distanță și lansarea flotei de robotaxiuri autonome în Austin, Texas.

Succesul BYD pe piața britanică se explică în principal prin prețurile mai accesibile comparativ cu alte branduri de vehicule electrice. Modelul BYD Dolphin pornește de la puțin peste 26.000 de lire sterline (aproximativ 34.900 de dolari), semnificativ sub costul unui Tesla Model 3, evaluat la circa 40.000 de lire. Printre modelele cele mai apreciate de clienții britanici se numără hibridele SEAL U DM-i și electricele SEALION 7.

Luna trecută, compania a inaugurat în Marea Britanie o fabrică de baterii, destinată în principal serviciilor pentru autobuze electrice.

Creșterea vânzărilor a fost susținută și de relansarea programului guvernamental de subvenționare a vehiculelor electrice, implementat în iulie, care a stimulat piața de EV-uri, deși modelele chinezești nu sunt incluse în acest program.

Conform datelor Society of Motor Manufacturers and Traders, vânzările de vehicule electrice cu baterii au crescut cu 29,1% în septembrie, atingând 72.779 de unități.

La nivel european, BYD a raportat o creștere a vânzărilor de peste 200% până în august, depășindu-l pe Tesla, al cărui volum de livrări a scăzut cu peste 36%, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Totuși, la nivel global, BYD a înregistrat în 2025 prima scădere anuală a livrărilor, de aproape 6%, iar acțiunile companiei au scăzut luni cu 1,3% pe bursa din Hong Kong.