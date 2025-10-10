Actriţa şi producătoarea americană Susan Kendall Newman, fiica actorului Paul Newman şi a primei sale soţii, Jacqueline Witte, a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani, în urma unor complicaţii provocate de bolile cronice de care suferea. Potrivit familiei, decesul a avut loc pe 2 august, însă vestea a fost făcută publică abia în această săptămână.

Susan Kendall Newman a avut o carieră remarcabilă atât în faţa, cât şi în spatele camerelor de filmat. Cel mai cunoscut rol al ei a fost în „I Wanna Hold Your Hand” (1978), film regizat de Robert Zemeckis, dar a apărut şi în producţii precum „Slap Shot” (1977), alături de tatăl său, sau „A Wedding” (1978), de Robert Altman.

În anii ’80, Newman s-a orientat către producţie, semnând proiecte importante precum „The Shadow Box” (1980), regizat de tatăl său şi având-o în rolul principal pe Joanne Woodward, cea de-a doua soţie a acestuia. Pentru acest film, Susan Kendall Newman a primit o nominalizare la premiile Emmy pentru cel mai bun film dramatic.

Dincolo de cariera cinematografică, ea s-a implicat activ în lupta împotriva abuzului de droguri, inspirată de moartea fratelui său, Scott, din cauza unei supradoze. Începând din 1980, a lucrat la Fundaţia Scott Newman, creată de tatăl său, şi a devenit o voce respectată în domeniul prevenirii dependenţei de substanţe. A depus mărturie în faţa Congresului american, a ţinut discursuri la Centrul Betty Ford şi a colaborat cu numeroase universităţi şi grupuri comunitare.

Susan Kendall Newman a fost, de asemenea, preşedinta Fundaţiei Industriei de Divertisment şi a fondat o companie de consultanţă pentru organizaţii guvernamentale şi non-profit, specializată în programe de prevenţie şi strategii de strângere de fonduri.

Prin activitatea sa, Susan Kendall Newman a continuat moştenirea de implicare socială şi artistică a familiei Newman, rămânând o figură respectată în lumea filmului şi a filantropiei americane.

Vestea morţii sale a stârnit numeroase reacţii emoţionante din partea fanilor şi admiratorilor familiei Newman, care au transmis mesaje de condoleanţe pe Facebook: