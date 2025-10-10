Vineri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a informat că a desemnat noii conducători ai unor structuri teritoriale: Horia Dărăștean va prelua funcția de inspector-șef al Gărzii Forestiere Oradea, iar Horațiu Tulbure va ocupa aceeași poziție la Garda Forestieră Timișoara.

”Procedura de selecţie s-a desfăşurat conform calendarului publicat pe site-ul ministerului, iar interviurile susţinute de candidaţi au fost înregistrate şi publicate pe canalul oficial de YouTube al MMAP”, au transmis, vineri, reprezentanţii Ministerului Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat importanța ca instituțiile din domeniul silvic să fie conduse de persoane conștiente de responsabilitatea pe care o au în protejarea pădurilor și în combaterea fermă a ilegalităților de mediu.

Diana Buzoianu a arătat că noii inspectori-șefi vor avea mandate provizorii, pentru a putea fi evaluate rezultatele activității lor, subliniind că obiectivul principal este intensificarea luptei împotriva infracțiunilor silvice. Ea a adăugat că procesul de numire a conducerii va continua și pentru celelalte Gărzi Forestiere aflate încă în selecție.

”Persoanele selectate vor avea un mandat temporar pentru a vedea exact care sunt rezultatele în această perioadă. Dorinţa e clară: oprirea mai multor infractori ca până acum. Vom continua, în perioada următoare, cu numirea inspectorilor-şefi şi în celelalte Gărzi Forestiere aflate în procedură de selecţie”, a declarat Diana Buzoianu.

Reprezentanții ministerului au explicat că aceste numiri au ca scop întărirea conducerii la nivel regional în domeniul silvic și cinegetic, sporirea eficienței în monitorizarea exploatărilor forestiere și o acțiune mai hotărâtă împotriva tăierilor ilegale și a altor fapte care afectează mediul.

În etapa următoare, accentul va fi pus pe modernizarea modului de lucru al Gărzilor Forestiere, astfel încât activitatea acestora să corespundă cerințelor de eficiență și responsabilitate, precum și pe aplicarea riguroasă a legislației din domeniul silvic.