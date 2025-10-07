Ministrul Mediului a luat vorbit marți seară la Antena 3 CNN și a îndemnat românii să activeze în telefoanele lor opțiunea de a primi mesajele Ro-Alert, în contextul avertizării de cod roșu de ploi torențiale care afectează cinci județe și Capitala.

„Am făcut zilele acestea mai multe comitete ministeriale pentru situațiile de urgenţă. Au fost declarate Coduri Roşii în mai multe judeţe. Acolo au fost mobilizate sute de persoane care au luat şi măsurile de prevenţie.

Sunt prezente la faţa locului pentru a avea şi intervenţii în măsura în care este nevoie. Monitorizăm constant absolut toate lucrările care sunt împotriva inundaţiilor şi avem monitorizarea şi pentru precipitaţii. Absolut toate alertele care trebuie să fie trimise sunt trimise în timp imediat. Tocmai de aceea își şi sfătuim pe toţi românii să urmărească aceste alerte. Ştiu că o parte din oamenii care ascultă această intervenţie şi-au setat setat inclusiv pe telefon să nu mai primească alertele de la Ro-Alert. Sfatul nostru este să spuneți în setări că doriţi să primiţi alertele acestea, pentru că ele pot face diferenţa între siguranţa dvs. sau a vă expune unor riscuri de care pur şi simplu nu aflaţi la timp, pentru că nu primiţi aceste alerte”, a spus Diana Buzoianu la Antena 3 CNN.

Codul roșu a intrat în vigoare marți, la ora 21.00, și este valabil până miercuri, la ora 15.00. Cinci județe, alături de Capitală, se află sub avertizare de ploi torențiale.

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat că ciclonul responsabil pentru ploile torențiale s-a format în zona Mediteranei și aduce umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, ceea ce duce la cantități semnificative de precipitații în sud-estul României, afectând în special județele Constanța, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu și București. În perioada avertizării cod roșu, între marți seara și miercuri după-amiază, se pot înregistra cantități de apă de până la 100-140 l/m², ceea ce este extrem de neobișnuit pentru această zonă și pentru luna octombrie.

Aceasta este a doua avertizare de cod roșu emisă în doar cinci zile pentru precipitații atât de abundente. Hărțile meteorologice arată o creștere a intensității ploilor în noaptea aceasta, cu vârful estimat pentru dimineața următoare, dar chiar și la expirarea codului roșu, la ora 15.00, se așteaptă ca unele zone din sud-est, inclusiv București, să rămână afectate de cantități importante de precipitații.