Românii trebuie să își activeze Ro-Alert
Ministrul Mediului a luat vorbit marți seară la Antena 3 CNN și a îndemnat românii să activeze în telefoanele lor opțiunea de a primi mesajele Ro-Alert, în contextul avertizării de cod roșu de ploi torențiale care afectează cinci județe și Capitala.
„Am făcut zilele acestea mai multe comitete ministeriale pentru situațiile de urgenţă. Au fost declarate Coduri Roşii în mai multe judeţe. Acolo au fost mobilizate sute de persoane care au luat şi măsurile de prevenţie.
Sunt prezente la faţa locului pentru a avea şi intervenţii în măsura în care este nevoie. Monitorizăm constant absolut toate lucrările care sunt împotriva inundaţiilor şi avem monitorizarea şi pentru precipitaţii.
Absolut toate alertele care trebuie să fie trimise sunt trimise în timp imediat. Tocmai de aceea își şi sfătuim pe toţi românii să urmărească aceste alerte. Ştiu că o parte din oamenii care ascultă această intervenţie şi-au setat setat inclusiv pe telefon să nu mai primească alertele de la Ro-Alert.
Sfatul nostru este să spuneți în setări că doriţi să primiţi alertele acestea, pentru că ele pot face diferenţa între siguranţa dvs. sau a vă expune unor riscuri de care pur şi simplu nu aflaţi la timp, pentru că nu primiţi aceste alerte”, a spus Diana Buzoianu la Antena 3 CNN.
Cinci județe, alături de Capitală, se află sub avertizare de ploi torențiale
Codul roșu a intrat în vigoare marți, la ora 21.00, și este valabil până miercuri, la ora 15.00. Cinci județe, alături de Capitală, se află sub avertizare de ploi torențiale.
Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat că ciclonul responsabil pentru ploile torențiale s-a format în zona Mediteranei și aduce umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, ceea ce duce la cantități semnificative de precipitații în sud-estul României, afectând în special județele Constanța, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu și București. În perioada avertizării cod roșu, între marți seara și miercuri după-amiază, se pot înregistra cantități de apă de până la 100-140 l/m², ceea ce este extrem de neobișnuit pentru această zonă și pentru luna octombrie.
Aceasta este a doua avertizare de cod roșu emisă în doar cinci zile pentru precipitații atât de abundente. Hărțile meteorologice arată o creștere a intensității ploilor în noaptea aceasta, cu vârful estimat pentru dimineața următoare, dar chiar și la expirarea codului roșu, la ora 15.00, se așteaptă ca unele zone din sud-est, inclusiv București, să rămână afectate de cantități importante de precipitații.
„Ciclonul s-a format în Mediterană și este încărcat cu o umezeală în bazinul vestic al Mării Negre, ceea ce generează cantități importante de precipitații pentru partea de sud-est a României și mai ales pentru județul Constanța, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu și municipiu București.
În intervalul codului roșu, de la ora 21.00 și până mâine la 15.00, putem să avem pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare, cantități de până la 100l/m² sau chiar de 120-140l/m². În zona de sud nu am mai avut așa ceva, nu într-un timp așa de scurt, nu pentru o lună octombrie.
De aceea, la un interval de 5 zile, este al doilea cod roșu emis vreodată de Administrația Națională de Meteorologie pentru cantități importante de precipitații, valori de până la trei-patru ori mai mult decât ar trebui să plouă în zona de sud-est a țării pentru o lună octombrie.
Potrivit hărților, în această noapte, la ora 3.00, creșterea în intensitate, cu nuanțe de roșu. Ar fi putut fi vârful, dar nu, la ora 6.00 observăm o evoluție, cu precădere în zona de sud-est, chiar și sudul Moldovei. La ora 15, ora la care ar trebui să expire codul roșu, observăm în continuare, inclusiv în București, zone de galben și roșu”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3CNN