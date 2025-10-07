România va fi lovită în următoarele ore de ciclonul Barbara, care va aduce ploi foarte puternice. Bucureștiul și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale. În aceste zone poate ploua chiar și până la 140 de litri pe metru pătrat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că jumătate din țară se va confrunta, până miercuri după-amiază, cu vreme extremă.

Ciclonul Barbara aduce o cantitate mare de ploaie, pentru că aerul cald și umed deasupra mărilor se întâlnește cu aerul rece de pe uscat. În această perioadă, apele mărilor sunt mai calde, ceea ce face ca furtunile să fie mai frecvente și mai puternice.

Specialiștii meteo spun că ploi abundente și vânt puternic vor fi resimțite în special după lăsarea serii. În zonele cu cod roșu, până miercuri seara la ora 23:00, se pot strânge peste 100–120 l/mp de apă. Avertizarea Cod Roșu este valabilă de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00. În acest interval, în București și în județele menționate va ploua foarte mult, iar vântul se va intensifica.

Acest ciclon s-a format în zona Mării Mediterane și a ajuns acum deasupra României. El aduce ploi torențiale, vânt puternic și ninsoare la munte.

Numele „Barbara” a mai fost folosit și pentru alte furtuni din lume. În 2025, el a fost dat la două fenomene diferite: un uragan din Oceanul Pacific și un ciclon mediteranean care afectează Europa, inclusiv România.

În Pacific, Barbara s-a format pe 8 iunie 2025 ca o furtună tropicală și s-a transformat rapid într-un uragan de categoria 1, cu vânturi de până la 120 km/h. Apoi s-a slăbit treptat și a devenit o simplă depresiune. Deși nu a lovit direct coasta Mexicului, a provocat valuri mari și curenți periculoși.

În România, Barbara este un ciclon mediteranean, nu un uragan. El aduce ploi puternice, vânt și ninsoare viscolită la munte.

Deși poartă același nume, cele două fenomene sunt diferite:

în Pacific, Barbara a fost un uragan tropical alimentat de apele calde ale oceanului;

în Europa, Barbara este o furtună formată din întâlnirea aerului rece din nord cu aerul cald și umed din sud.

Acest tip de ciclon nu e la fel de puternic ca un uragan, dar poate provoca probleme serioase – inundații, alunecări de teren și blocaje în trafic.