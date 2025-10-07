Ca urmare a avertizării meteorologice de Cod Roșu, Apa Nova a anunțat o mobilizare fără precedent a resurselor tehnice și umane. Furnizorul de servicii de apă și canalizare din Capitală a suplimentat echipele operative, pregătind intervenția cu 22 de hidrocurățitoare, 83 de autoutilitare și 47 de echipamente de pompare.

„Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo prognozate, Apa Nova a suplimentat echipele operaționale din teren și este pregătită să intervină cu o flotă extinsă de 22 hidrocurățitoare, 83 de autoutilitare, 47 echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 specialiști”, scrie în comunicat.

Reprezentanții companiei au precizat că aceste măsuri au fost luate în contextul prognozei care anunță cantități de precipitații ce pot depăși 100 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt între 50 și 70 km/h.

În astfel de situații, sistemul de canalizare al orașului este pus sub presiune, iar intervențiile imediate devin esențiale pentru evitarea blocajelor sau a inundării arterelor principale.

Preventiv, echipele Apa Nova au efectuat verificări ale stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere, dar și ale sistemelor de canalizare din zonele cu risc ridicat de acumulare. De asemenea, s-au derulat acțiuni de control în nodurile hidrotehnice și s-a realizat pregătirea completă a utilajelor pentru perioada cu precipitații intense.

Compania a transmis că menține contactul permanent cu autoritățile locale și centrale pentru coordonarea intervențiilor. Colaborarea are loc cu Dispeceratul Primăriei Municipiului București, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția Rutieră, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București și Administrația Națională Apele Române.

Apa Nova a confirmat că echipele vor rămâne active în teren pe întreaga durată a avertizării meteorologice, monitorizând permanent rețeaua de canalizare. Obiectivul principal este asigurarea scurgerii rapide a apei pluviale și degajarea carosabilului în punctele vulnerabile ale orașului.

„Echipele vor asigura intervenții rapide pentru degajarea carosabilului și gestionarea în timp real a solicitărilor clienților și ale autorităților”, se arată în informarea transmisă de companie.

În plus, operatorul anunță că dispune de o rețea de dispecerate care funcționează non-stop, pentru a primi și direcționa sesizările cetățenilor.

Cetățenii pot contacta Apa Nova prin Call Center, la numărul 021.207.77.77, prin serviciul de live-chat disponibil pe site-ul companiei (www.apanovabucuresti.ro/contact) sau prin aplicația mobilă Apa Nova, accesibilă în Google Play și App Store.

Astfel, compania încearcă să asigure o comunicare directă cu locuitorii și să intervină prompt în zonele în care se semnalează acumulări de apă sau disfuncționalități ale sistemului de canalizare.

În paralel cu măsurile de intervenție, Apa Nova a transmis o serie de recomandări către populație, menite să limiteze efectele negative ale precipitațiilor. Compania subliniază importanța acțiunilor preventive individuale, în special în zonele rezidențiale sau în apropierea imobilelor situate la altitudine joasă.

Cetățenilor li se recomandă curățarea rigolelor, a gurilor de scurgere și a șanțurilor de lângă proprietăți, pentru a facilita colectarea eficientă a apei pluviale.

De asemenea, este indicată evitarea parcării vehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere, pentru a nu bloca accesul echipelor de intervenție.

Apa Nova mai sfătuiește locuitorii să protejeze subsolurile și garajele, precum și să deconecteze aparatele electrice din zonele în care există riscul de infiltrare a apei. Totodată, se recomandă evitarea folosirii echipamentelor electrice în spațiile care au fost afectate de inundații.

„Apa Nova recomandă cetățenilor adoptarea unor măsuri de precauție menite să reducă impactul ploilor abundente asupra locuințelor și bunurilor personale:

Curățarea rigolelor, gurilor de scurgere și a șanțurilor de lângă proprietăți, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale;

Evitarea parcării autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere;

Protejarea subsolurilor și garajelor;

Deconectarea aparatelor electrice din zonele predispuse la infiltrarea apei și evitarea utilizării acestora în spații inundate”, se specifică în documentul citat.

În paralel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat avertizarea hidrologică, anunțând Cod Roșu de inundații pentru râurile din județele Constanța și Tulcea, valabil din seara zilei de marți până miercuri noapte.

Totodată, 19 județe se află sub incidența unui Cod Portocaliu, care vizează sectoare de râuri din zonele montane și de câmpie.

Specialiștii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu efecte locale de inundații și posibile depășiri ale cotelor de apărare. Județele vizate includ, printre altele, Harghita, Covasna, Brașov, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Galați, Iași și Vaslui.

De asemenea, a fost emis și Cod Galben pentru alte județe, printre care Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Brașov, Bacău, Neamț, Constanța și Tulcea, avertizarea extinzându-se treptat până joi la prânz.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. De asemenea, există probabilitatea depășirii cotelor de apărare. În acest context se recomandă evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de viituri sau inundații, precum albiile râurilor, podurile improvizate sau vadurile”, a transmis INHGA.

Autoritățile sfătuiesc populația să-și protejeze bunurile, să curețe șanțurile de scurgere și să pregătească bagaje cu strictul necesar, în cazul unei posibile evacuări preventive. Se recomandă ca informațiile să fie verificate doar din surse oficiale și ca legătura cu autoritățile locale să fie menținută constantă.