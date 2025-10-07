Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a transmis un avertisment pentru locuitorii din București și Ilfov, explicând că, din cauza codurilor roșu și portocaliu de vreme severă, autoritățile au luat măsuri și recomandă precauție pentru prevenirea accidentelor și inundațiilor.

Arafat a precizat că, pe baza alertelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), prefecturile din zonele afectate au fost instruite să convoace comitetele pentru situaţii de urgenţă, să mențină personalul permanent în primării și să pregătească forţele de intervenţie.

El a recomandat populaţiei să evite deplasările neesențiale, să fie atentă la obiectele care pot fi smulse de vânt și să urmeze instrucțiunile autorităților în caz de viituri sau inundații. Totodată, Arafat a subliniat importanța activării aplicaţiei RO-ALERT, menționând că principalul canal de comunicare va fi acest sistem, alături de aplicația DSU și conturile oficiale de social media.

Șeful DSU a mai recomandat populației să aibă în casă alimente, apă, medicamente pentru bolnavii cronici, lanternă și un radio pentru a urmări recomandările autorităților.

„Ideea este că din alertele pe care le avem de la ANM, noi deja de ieri am dat prefecțiilor din toate zonele aflate sub cod portocaliu și roșu indicațiile de a convoca comitetele pentru situații de urgență, pentru a lua măsurile (…) să fie cineva permanent în primării, pregătirea forțelor de intervenție. Sfatul nostru către populație este în primul rând să fie foarte atentă, pregătită, să evite deplasările care nu sunt necesare în perioada codului roșu, dar și în zona codului portocaliu. Trebuie să fie cu mare atenție la obiecte care pot să cadă din cauza vântului. Dacă apar viituri, inundații să asculte recomandările autorităților, să fie atenți la recomandările care vin prin ro-alert. Cine are ro-alert dezactivat să-l reactiveze pentru că comunicarea noastră în principal (…) va fi prin ro-alert, prin aplicația DSU și prin conturile noastre de social-media”, a spus șeful DSU în cadrul unei intervenții TV la Digi24.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu pentru municipiul București și județul Ilfov, valabil de la ora 21:00 până miercuri, 8 octombrie, la ora 23:00, prognozând ploi importante cantitativ, cu acumulări de 60–90 l/mp, izolat chiar până la 100 l/mp.

În paralel, IGSU a dispus unităților subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea eficientă a potențialelor situații de urgență generate de codurile roșu. Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă dislocarea personalului și a tehnicii de intervenție în sprijinul echipajelor locale:

ISU Suceava și ISU Botoșani – ISU Constanța: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale;

ISU Alba și ISU Harghita – ISU Călărași: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale;

ISU Cluj și ISU Mureș – ISU Ialomița: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale;

ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara – ISU Giurgiu: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale.

Evoluția situației din teren va fi monitorizată permanent de grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, pentru gestionarea promptă a situațiilor de urgență. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) București-Ilfov a recomandat populației să amâne activităţile în aer liber, să evite lucrul în spaţii deschise sau la înălțime, să închidă ferestrele și să fixeze obiectele din exterior, să evite zonele cu copaci, stâlpi sau panouri publicitare, să curețe șanțurile și rigolele și să nu traverseze sau să se apropie de malurile cursurilor de apă în cazul creșterii debitelor.