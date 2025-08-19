ANM a emis marți, 19 august 2025, o avertizare Cod portocaliu pentru județele Gorj și Mehedinți, din cauza riscului crescut de viituri și inundații locale. Hidrologii avertizează că debitul râurilor din bazinele Motru și Jiu poate crește brusc, iar pe râurile mici din bazinul Tismana sunt așteptate scurgeri importante de pe versanți și viituri rapide.

Specialiștii explică faptul că precipitațiile recente, combinate cu ploile prognozate, favorizează acumularea de apă în sol și în rețelele hidrografice. Astfel, pot fi atinse sau chiar depășite cotele de inundație, ceea ce înseamnă risc real pentru localitățile aflate în apropierea râurilor afectate.

Avertizarea este valabilă până marți, la ora 12:00, iar populația este sfătuită să evite apropierea de cursurile de apă și să nu traverseze zonele inundabile.

Pe lângă avertizarea Cod portocaliu, ANM a emis și o avertizare Cod roșu de precipitații abundente pentru aceleași două județe. Conform meteorologilor, în ultimele ore au fost înregistrate 50–70 de litri pe metru pătrat, iar prognozele indică acumulări suplimentare de peste 20 l/mp.

În acest context, există un risc crescut de inundații grave, mai ales în zonele în care solul este deja saturat. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în județul Mehedinți, îndemnând locuitorii din zonele vizate să rămână în case, să fie vigilenți și să respecte recomandările transmise.

Printre localitățile aflate sub incidența avertizărilor se numără:

În Gorj: Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova și Ciuperceni

În Mehedinți: Baia de Aramă și Bala

Autoritățile locale colaborează cu echipele ISU pentru a monitoriza situația și a interveni în caz de urgență. Reprezentanții serviciilor de urgență recomandă:

Evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate

Părăsirea locuințelor aflate în pericol de inundație, la solicitarea autorităților

Neutilizarea drumurilor din apropierea cursurilor de apă

Respectarea semnalelor de alarmă și a indicațiilor salvatorilor

În cazul agravării situației, ar putea fi impuse măsuri suplimentare de evacuare sau restricționare a circulației, în special în zonele cu relief accidentat și acces dificil.