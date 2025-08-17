Potrivit informațiilor oferite de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), fenomenele vizate includ ploi torențiale, furtuni și grindină, cu intensificări puternice ale vântului. În paralel, pentru alte județe au fost emise avertizări cod portocaliu.

În județul Hunedoara, localitățile Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara și Vorța se află sub avertizare cod roșu până la ora 17:30. În aceste zone se semnalează averse torențiale cu acumulări de peste 25 l/mp, descărcări electrice frecvente, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul între 2 și 4 cm. În ultimele ore, cantitățile de precipitații acumulate au ajuns la 25–40 l/mp.

Un alt cod roșu a fost emis pentru județul Cluj, vizând localitățile Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila și Tureni. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale cu acumulări de 35–50 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de 3–5 cm.

Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert pentru zonele aflate sub avertizare, recomandând populației să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție. Pe lângă codurile roșii, au fost emise avertizări cod portocaliu pentru zone din județele Sibiu, Harghita, Gorj, Cluj, precum și pentru alte localități din județul Cluj.

Fenomenele meteo extreme continuă să afecteze mai multe regiuni din țară, iar populația este avertizată să respecte măsurile de siguranță transmise de autorități.

În contextul avertismentelor de fenomene meteo extreme, Ministerul Mediului a organizat duminică o ședință extraordinară a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU).

„Şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice COD PORTOCALIU şi COD GALBEN transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Totodată, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de COD GALBEN şi COD PORTOCALIU”, a transmis Ministerul Mediului.

Amintim că autoritățile sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor situații critice, pentru a limita impactul asupra populației. În județele Suceava și Neamț, echipele Administrației Naționale „Apele Române” se află deja în teren, continuând intervențiile începute după inundațiile de la sfârșitul lunii iulie.