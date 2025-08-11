Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a făcut recent o prezentare detaliată privind intervențiile autorităților în zonele grav afectate de inundații din județele Suceava și Neamț. Declarația sa vine ca răspuns la criticile apărute în spațiul public, unde au fost vehiculate idei despre lipsa sau insuficiența reacției instituțiilor responsabile.

Potrivit datelor oferite de Predoiu, în intervalul 27 iulie – 10 august, forțele Ministerului Afacerilor Interne au efectuat peste 1.500 de misiuni de salvare și prevenție în cele două județe. În cadrul acestor operațiuni, circa 200 de persoane au fost salvate din situații periculoase, iar aproximativ 900 au fost evacuate preventiv pentru a evita expunerea la riscuri.

Operațiunile au beneficiat de sprijin aerian cu peste 80 de intervenții ale elicopterelor MAI, în paralel cu eforturile zilnice a peste 300 de angajați ai diverselor structuri: pompieri, polițiști, jandarmi, salvamontiști, specialiști în domeniul apelor și al infrastructurii rutiere. La aceste echipe s-au alăturat și voluntari, precum și operatori economici locali, mobilizați pentru a ajuta în gestionarea situației.

În ceea ce privește comunicarea cu populația, în 27 iulie au fost transmise 8 mesaje RO-ALERT către locuitorii județului Suceava și 3 către cei din Neamț, pentru informarea și avertizarea în timp real cu privire la evoluția situației.

Ministrul a subliniat că toate localitățile afectate au beneficiat de intervenții active, iar acțiunile au fost permanent coordonate și susținute fără întrerupere. Totodată, starea de alertă menținută în zonele Poiana Teiului și Borca, legată de lucrările de curățare a Lacului Izvorul Muntelui, continuă, iar echipele mixte implicate în această operațiune își desfășoară activitatea neîntrerupt.

Astfel, ministrul Afacerilor Interne a dorit să clarifice faptul că răspunsul instituțiilor a fost prompt, susținut și amplu, contracarând astfel orice percepție eronată privind eventuale întârzieri sau inacțiuni în fața inundațiilor.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis săptămâna trecută o avertizare de Cod portocaliu, valabilă miercuri, între orele 13:00 și 24:00, pentru anumite sectoare ale râurilor din județele Suceava, Neamț, Harghita, Botoșani și Iași.

Totodată, începând de miercuri, de la ora 12:00, până joi, la ora 9:00, a fost activat un Cod galben care a vizat râuri dintr-o arie extinsă ce a inclus județe precum Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Covasna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Gorj, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Iași, Vaslui și Botoșani.