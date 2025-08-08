Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese, pentru a arăta transparență și corectitudine. El a spus că transparența nu e doar o obligație legală, ci și un principiu important după care funcționează actualul Guvern. În opinia lui, publicarea acestor declarații, chiar și voluntar, este o dovadă că miniștrii își asumă responsabilitatea față de cetățeni și respectă valorile democratice.

Premierul le-a cerut tuturor miniștrilor să trimită la Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și interese completate după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru ca aceste documente să fie publicate pe site-ul oficial al Guvernului. În plus, le-a recomandat să le posteze și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze și alți demnitari din instituțiile respective să facă același lucru.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, a declarat premierul României.

Chiar dacă CCR (Curtea Constituțională a României), printr-o decizie din 29 mai 2025, a decis că publicarea acestor declarații poate afecta viața privată, premierul a precizat că, în cazul funcțiilor publice, contează mai mult responsabilitatea morală și politică. Această solicitare vine în contextul în care Guvernul s-a angajat, încă de la început, să fie deschis și transparent, mai subliniază Ilie Bolojan.

Potrivit Forbes, averile miniștrilor din Guvernul Bolojan variază semnificativ, de la portofolii financiare impresionante și rețele de afaceri, până la demnitari fără nicio proprietate sau cu datorii semnificative, astfel că:

Ilie Bolojan

Funcție: Premier

Avere: Două terenuri, o casă, un apartament, Mercedes 2017, 190.000 lei în conturi, împrumut PNL 370.000 lei, donații 350.000 lei, venituri din salariu de senator, subvenții APIA și chirii

Tánczos Barna

Funcție: Vicepremier

Avere: Cinci terenuri agricole, două intravilane, casă, conturi 990.000 lei, împrumut firmă 1,14 mil. lei, datorie 300.000 lei, venituri 232.473 lei

Marian Neacșu

Funcție: Vicepremier

Avere: Apartament, casă de vacanță, teren, conturi 480.000 lei + 5.600 euro, împrumuturi 670.000 lei + 50.000 lei la PSD, venituri peste 470.000 lei

Cătălin Predoiu

Funcție: Vicepremier, ministrul Afacerilor Interne

Avere: Fără imobile/mașini, ceasuri și artă 45.000 euro, conturi 40.000 lei + 860 dolari, împrumut PNL 198.000 lei, venituri 234.000 lei

Ionuț Moșteanu

Funcție: Vicepremier, ministrul Apărării

Avere: Patru apartamente, conturi 150.000 lei + 50.000 euro/dolari, împrumuturi 320.000 lei, venituri peste 260.000 lei

Ciprian Șerban

Funcție: Ministrul Transporturilor

Avere: Două apartamente moștenite, ceas Hublot + bijuterii 13.500 euro, două credite restante, fără conturi declarate, venit 150.508 lei

Alexandru Nazare

Funcție: Ministrul Finanțelor

Avere: Terenuri agricole, imobil Pantelimon, conturi 100.000 euro + 45.000 lei, împrumut 3.500 euro, venit 132.256 lei

Radu Marinescu

Funcție: Ministrul Justiției

Avere: Două apartamente, Mercedes în leasing, conturi 86.000 lei + 12.800 euro, leasing 55.000 euro, venituri 626.000 lei

Florin Barbu

Funcție: Ministrul Agriculturii

Avere: Teren agricol, apartament, autoturism Yoyo Sport, credite 60.000 lei, venituri: 173.116 lei (el), 136.494 lei (soția), 17.280 lei (chirii)

Bogdan Ivan

Funcție: Ministrul Energiei

Avere: Două terenuri, apartament, două BMW-uri vechi, conturi 39.000 lei, împrumut PSD 200.000 lei, criptomonede 19.000 USD, patru credite, venituri 146.000 lei

Alexandru Rogobete

Funcție: Ministrul Sănătății

Avere: Fără proprietăți, titluri de stat 8.000 lei, împrumut PSD 198.000 lei, credite mari, venituri 231.000 lei

Dragoș Pîslaru

Funcție: Ministrul Investițiilor

Avere: Două apartamente, Mini Countryman în leasing, conturi/investiții 15.000 euro, pensii/acțiuni 100.000 lei, împrumuturi acordate 1,6 mil. lei, venituri 150.000 euro/an

Daniel David

Funcție: Ministrul Educației

Avere: Trei terenuri, două case de vacanță, mai multe imobile în Cluj, două mașini, conturi peste 2 mil. lei, venituri 700.000 lei, soția venituri comparabile

Oana Țoiu

Funcție: Ministrul Afacerilor Externe

Avere: Fără bunuri proprii, soțul are teren și locuințe (inclusiv în Grecia), conturi și pensie 120.000 lei, împrumut USR 50.000 lei, venit 141.518 lei

Diana Buzoianu

Funcție: Ministrul Mediului

Avere: Fără terenuri sau locuințe, depozit 111.528 lei, pensie privată 40.573 lei, împrumut USR 120.000 lei, venit 137.256 lei

Petre Manole

Funcție: Ministrul Muncii

Avere: Nu are imobile, dar soția are casă și teren, conturi + numerar peste 200.000 lei și 30.000 euro, împrumuturi 889.000 lei, titluri de stat 200.000 lei, venituri 175.000 lei

Radu Miruță

Funcție: Ministrul Economiei

Avere: Patru terenuri, două clădiri, patru mașini, conturi 1,5 mil. lei + 150.000 dolari, împrumuturi, acțiuni Hidroelectrica, venituri 134.104 lei (el), 138.000 lei (soția), chirii și dobânzi

Cseke Attila

Funcție: Ministrul Dezvoltării

Avere: Teren și casă în Oradea, a vândut două mașini, conturi 13.827 lei, împrumut UDMR 100.000 lei, venituri peste 280.000 lei

Demeter András

Funcție: Ministrul Culturii

Avere: Teren și casă în Ilfov, două mașini, credit 27.490 lei, venituri: 103.568 lei (TVR), 39.082 lei (teatru), 43.932 lei (drepturi), soția 89.399 lei (TVR).