Sindicatul bancar format și coordonat de J.P. Morgan SE, împreună cu Nuclearelectrica, au făcut publică parafarea contractelor de finanțare destinate atât retehnologizării reactorului 1 de la Cernavodă, cât și realizării proiectului reactoarelor 3 și 4.

Pentru centrala nucleară de la Cernavodă au fost contractate două finanțări distincte: 540 de milioane de euro, destinați etapei preliminare de retehnologizare a reactorului 1, respectiv 80 de milioane de euro, alocați fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului reactoarelor 3 și 4.

”Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE anunţă astăzi, 24 septembrie 2025, semnarea a două acorduri de finanţare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, ulterior aprobării de către acţionarii Nuclearelectrica”, anunţă compania de stat.

Pentru finanțarea retehnologizării Unității 1, sindicatul bancar reunește Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC Dublin – Sucursala România, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE, cu sediul în Germania.

În ceea ce privește finanțarea proiectului Unităților 3 și 4, participanții sunt Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE, cu sediul în Germania.

Suma de 540 de milioane de euro obținută prin împrumut va fi destinată finanțării fazei preliminare a retehnologizării Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă.

În prezent, acest proces se află în cea de-a doua etapă de execuție, care cuprinde pregătirea detaliată a proiectului:

planificarea activităților,

semnarea contractelor de inginerie, proiectare, achiziții și construcție,

procurarea echipamentelor cu termen lung de fabricație,

elaborarea planului de execuție și dezvoltarea infrastructurii,

obținerea autorizațiilor necesare și asigurarea surselor de finanțare.

Lucrările de construcții civile pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă au fost demarate recent de Nuclearelectrica.

Împrumutul de 80 de milioane de euro va fi folosit pentru a sprijini faza LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Energonuclear S.A., compania de proiect responsabilă de dezvoltarea Unităților 3 și 4, va contracta această finanțare în calitate de împrumutat, beneficiind de o garanție de acționar oferită de Nuclearelectrica.

Proiectul Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă se află în prezent în a doua etapă de execuție, denumită faza preliminară LNTP (Limited Notice to Proceed).

Aceasta vizează realizarea unor obiective esențiale:

dezvoltarea ingineriei necesare pentru definirea clară a proiectului;

structurarea și contractarea finanțării prin elaborarea estimărilor de cost și a calendarului de implementare cu un nivel ridicat de certitudine;

obținerea avizului favorabil al Comisiei Europene în baza articolului 43 din Tratatul EURATOM

și aprobarea conform reglementărilor europene privind ajutoarele de stat; precum și adoptarea Deciziei finale de investiție pentru trecerea la etapa a treia – construcția efectivă.

„Cele două acorduri de finanţare semnate astăzi cu sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE fac parte din strategia de finanţare şi vizează avansarea, conform calendarului, a două dintre proiectele strategice ale Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unităţii 1 şi Proiectul Unităţilor 3 şi 4. Obiectivul nostru este să livrăm energie sigură şi disponibilă, conform planificării, fără întârzieri, fără depăşiri de costuri. Acest parteneriat este o recunoaştere a solidităţii ambelor proiecte şi o reconfirmare a rolului complex pe care energia nucleară urmează să îl joace pe termen lung, pe care eu îl numesc încredere, şi mulţumesc J.P. Morgan SE şi institutiilor bancare pentru profesionalismul şi parteneriatul lor”, spune Cosmin Ghiţă, director general, Nuclearelectrica.

Compania subliniază că realizarea ambelor proiecte va consolida securitatea energetică a României, va garanta disponibilitatea energiei, va promova producția de energie curată și va stimula dezvoltarea socio-economică, inclusiv întregul lanț de aprovizionare.

Extinderea capacității nucleare prin adăugarea a două unități CANDU, fiecare de 700 MW, și prelungirea duratei de operare a Unității 1 de la CNE Cernavodă cu încă 30 de ani vor asigura aproximativ 66% din producția de energie fără emisii de CO₂ a României, generând totodată mii de locuri de muncă.