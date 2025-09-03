Nuclearelectrica, compania de stat ce administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a primit undă verde pentru contractarea unui credit semnificativ. Fondurile sunt destinate fazei pregătitoare a procesului de retehnologizare a Unității 1, proiect major ce vizează prelungirea duratei de funcționare cu încă trei decenii. Decizia a fost anunțată într-un context simbolic, chiar în timpul vizitei șefului statului la amplasamentul centralei.

AGA Nuclearelectrica, unde Ministerul Energiei deține peste 82% din acțiuni, a aprobat contractarea creditului de 540 milioane de euro. Împrumutul va fi acordat de un sindicat de bănci condus de gigantul financiar american JP Morgan.

Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru activitățile pregătitoare ale proiectului de retehnologizare a Unității 1, fără a acoperi lucrările de construcție propriu-zise.

Decizia a coincis cu vizita președintelui Nicușor Dan la Cernavodă, unde a fost marcată oficial începerea lucrărilor de modernizare. Documentele oficiale arată că împrumutul are o maturitate de patru ani, fiind negarantat, cu o perioadă de grație pe principal până la finalul lui 2027.

Contractul include o dobândă variabilă, calculată pe baza Euribor la șase luni, la care se adaugă o marjă fixă de 2,3%. Rambursarea se va face în tranșe semestriale egale, între decembrie 2027 și iunie 2029. Pe lângă dobândă, compania va suporta costuri financiare suplimentare de circa 1% din valoarea împrumutului, pentru aranjare, consultanță tehnică și juridică.

Condițiile contractuale prevăd menținerea unui raport datorie netă/EBITDA de maximum șase. La nivel actual, aceasta ar permite un grad de îndatorare de până la 1,98 miliarde de euro. Aceste limitări sunt considerate esențiale pentru păstrarea stabilității financiare a companiei.

„Astăzi am marcat un moment important pentru securitatea energetică a României: demararea procesului de retehnologizare a Reactorului 1 de la Cernavodă, în funcțiune din 1996, și un nou pas către construcția reactoarelor 3 și 4. Este o investiție majoră, de peste 3 miliarde de euro, care va consolida securitatea energetică a țării noastre. Energia joacă un rol strategic dublu: este motorul economiei și un pilon al securității naționale. În acest context, energia nucleară este vitală: asigură aproximativ 20% din consumul național, este stabilă și ne apropie de obiectivele de decarbonizare. România este pregătită să contribuie semnificativ la revitalizarea sectorului nuclear în Europa. Cu investiții majore în tehnologii noi, inclusiv în reactoarele modulare mici de la Doicești, ne consolidăm poziția în acest domeniu de vârf. Mulțumesc tuturor celor implicați: autorități, parteneri instituționali, companii românești și internaționale și angajaților de la Cernavodă care operează această centrală cu profesionalism și responsabilitate”, a spus Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Studiul de fezabilitate actualizat indică o valoare a investiției de peste 3,55 miliarde de euro, la care se adaugă cheltuieli de finanțare de 374 milioane și o rezervă pentru ajustări de 182 milioane. În total, suma actualizată pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 depășește 3,79 miliarde de euro.

Pentru etapa de construcție, compania are în plan atragerea unor finanțări de tip project finance, care să includă garanții și să acopere refinanțarea creditului pentru faza pregătitoare. Astfel, proiectul va beneficia de structuri financiare complexe menite să asigure continuitatea lucrărilor.

Investiția se împarte pe mai multe tipuri de contracte. Printre acestea se numără servicii de inginerie pentru documentații tehnice, furnizarea componentelor de reactor ce urmează a fi înlocuite și achiziția sculelor speciale. De asemenea, sunt prevăzute acorduri pentru management de proiect, asistență tehnică și formarea personalului implicat.

Cele mai importante contracte sunt cele de tip EPC, care vizează proiectarea tehnică, achiziția de echipamente, execuția lucrărilor de construcție și retehnologizarea turbogeneratorului Unității 1. Acestea vor avea un rol esențial în asigurarea ritmului de implementare al proiectului.

Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, a subliniat importanța strategică a retehnologizării. El a declarat că investiția, evaluată la circa trei miliarde de euro, va garanta încă trei decenii de energie curată și sigură pentru România.

„Marcăm astăzi un moment esenţial pentru industria nucleară din România, pentru Nuclearelectrica şi pentru centrala de la Cernavodă, inaugurarea lucrărilor de construcţie în cadrul proiectului de retehnologizare a Unităţii 1. Aceasta este o etapă majoră care are o dublă semnificaţie, pe de o parte încununează un capitol de aproape 30 de ani de istorie şi de operare la cele mai înalte standarde de excelenţă şi siguranţă, iar pe de altă parte, deschide poarta viitorului pentru reactorul unu. În urma retehnologizării, acesta se va moderniza prin tehnologia CANDU de nouă generaţie şi va asigura încă 30 de ani de energie curată şi viabilă în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică”, a afirmat Ghiță.

El a adăugat că proiectul are o valoare strategică pentru securitatea energetică a României. Investițiile vor sprijini atât dezvoltarea economică națională, cât și consolidarea poziției țării pe piața energetică europeană.

Reactorul 1, intrat în exploatare în 1996, a produs peste 145 milioane MWh de energie electrică, reprezentând circa 9% din consumul național. Totodată, a contribuit la evitarea emisiilor de peste 140 milioane tone de CO2.

Potrivit directorului Nuclearelectrica, retehnologizarea Unității 1 va aduce o producție anuală de 5,5 milioane MWh de energie curată. În plus, se estimează evitarea a cinci milioane tone de emisii de CO2 pe an. Alte efecte vizibile vor fi menținerea și crearea de locuri de muncă specializate pentru următoarele decenii.

„Retehnologizarea aduce beneficii substanţiale, o producţie de 5,5 milioane MWh/an de energie curată, sigură, stabilă şi accesibilă, evitarea a 5 milioane tone emisii de CO2 anual, conservarea şi dezvoltarea lanţului cu nivelul de servicii şi producţie în conformitate cu standardele de calitate specifice industriei mondiale la nivel nuclear, creşterea numărului de locuri de muncă şi a numărului de specialişti, precum şi menţinerea acestor locuri de muncă pentru următorii 30 de ani”, a declarat Ghiță.

Pe lângă retehnologizarea Unității 1, compania vizează extinderea capacității nucleare. Planurile includ dezvoltarea reactoarelor trei și patru, dar și implementarea tehnologiei reactoarelor modulare mici. Obiectivul este atingerea unei puteri instalate de peste 3.200 MW în anii următori.