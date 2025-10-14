S-a spus că România scrie istorie în domeniul energiei nucleare. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu din Feldioara, care aparține companiei Nuclearelectrica, urmează să trimită pentru prima dată combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu către Argentina.

Este o premieră pentru industria energetică din România deoarece este prima dată când un producător român exportă materie primă nucleară către o altă țară care folosește reactoare de tip PHWR (CANDU). Această colaborare internațională este un moment important pentru energia românească și arată calitatea ridicată a prelucrării de la Feldioara — fabrică repornită în anul 2023, după ce a fost preluată de Nuclearelectrica la finalul anului 2022.

S-a anunțat că fabrica din Feldioara a câștigat o competiție internațională pentru procesarea octoxidului de uraniu. Aceasta va produce dioxid de uraniu, o materie primă nucleară foarte pură, care va fi folosită timp de un an pentru alimentarea centralelor nucleare din Argentina.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a spus că este pentru prima dată când România livrează materie primă nucleară unei alte țări care folosește reactoare de tip PHWR, considerând acest lucru o mare reușită pentru companie și pentru echipa din Feldioara.

„Livrăm, în premieră, materie primă nucleară către un alt stat care deține și operează reactoare de tip PHWR – este o performanță uriașă pentru Nuclearelectrica și pentru echipa Feldioara”, a declarat el.

După ce Nuclearelectrica a preluat fabrica Feldioara în 2022, aceasta a fost repornită rapid, iar procesele de producție au fost reautorizate între ianuarie și martie 2023. La doi ani de la relansare, fabrica a devenit exportator nuclear, demonstrând că România poate concura pe piața mondială în domenii tehnologice avansate.

Directorul general al FPCU Feldioara, dr. ing. Agafiel Gelu Mărăcineanu, a precizat că obiectivul este extinderea rețelei de furnizare și includerea României în circuitul internațional al combustibilului nuclear.

„Ne-am propus să extindem rețeaua de furnizare și să oferim ciclului de combustibil nuclear din România o nouă dimensiune — cea internațională”, a indicat el.

S-a spus că investiția în modernizarea și repornirea fabricii de la Feldioara a avut un scop strategic: păstrarea întregului proces de producere a combustibilului nuclear în România — de la prelucrarea uraniului, până la fabricarea fasciculelor de combustibil la FCN Pitești și alimentarea reactoarelor de la Cernavodă.

Prin acest pas, România a intrat în rândul puținelor țări care pot produce și exporta materie nucleară procesată, ceea ce întărește poziția sa ca lider regional în energie nucleară sigură și sustenabilă.

Această realizare vine în contextul extinderii capacităților nucleare ale țării, inclusiv modernizarea Unității 1 de la Cernavodă și construirea Unităților 3 și 4.