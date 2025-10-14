Ludovic Orban, consilier prezidențial, a declarat că România are nevoie de o reorganizare administrativă și de comasarea unor localități, deoarece numeroase comune de dimensiuni reduse nu dispun de resursele necesare pentru a se administra eficient.

Ludovic Orban a menționat că numeroase așezări cu mai puțin de o mie de locuitori nu reușesc să se întrețină din punct de vedere financiar, motiv pentru care consideră necesară unificarea acestora cu alte localități.

Acesta a apreciat că propunerea premierului Bolojan privind reducerea personalului din administrația locală este una firească, întrucât multe primării ar putea funcționa eficient cu mai puțini angajați. El a arătat că o astfel de măsură ar duce la diminuarea cheltuielilor bugetare și că reforma ar fi mai ușor de realizat dacă localitățile ar fi concentrate administrativ.

În opinia sa, reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale este necesară, deoarece numeroase comune nu au capacitatea de a-și susține propriul aparat administrativ, deși trăim într-o epocă în care mijloacele de comunicare simplifică mult cooperarea între localități.

Totodată, Orban a avertizat că o asemenea reformă va fi dificil de implementat, întrucât partidele politice depind în mare măsură de sprijinul primarilor, mai ales în cadrul PSD și PNL, unde aceștia influențează alegerea conducerilor județene și naționale. El a subliniat că un lider care acționează contrar intereselor primarilor riscă să-și piardă sprijinul politic.

Pe de altă parte, a considerat că o parte dintre edili ar putea accepta comasarea localităților, dacă aceasta ar fi explicată rațional, având în vedere că multe dintre cele cu sub o mie de locuitori nu dispun nici de resurse, nici de personal calificat pentru a funcționa corespunzător.

”Ceea ce susține premierul Bolojan este în mare parte firesc: reducerea numărului de angajați din administrația locală. Realitatea este că sunt foarte multe primării care pot funcționa cu mai puțini angajați (…) Este o reducere a costurilor de personal, acolo unde sunt prea mulți angajați pentru serviciile oferite către populație. Ar fi mult mai ușoară reforma administrației dacă s-ar concentra localitățile. Reducerea numărului unităților administrativ teritoriale este necesară pentru că sunt foarte multe localități care nici măcar nu au capacitatea administrativă, nici măcar capacitatea de a-și asigura propria funcționare. Trăim totuși în secolul XXI, în care deja comunicarea este mult mai facilă. Părerea mea este că o reformă este necesară, dar va fi foarte greu ca partidele să se înțeleagă. În mare parte, mai ales în PSD și în PNL, vocea primarilor este foarte importantă în alegerea conducerilor județene și a liderilor naționali. Un lider care acționează în mod vădit împotriva voinței primarilor, atunci își pierde sprijinul politic. Pe de altă parte, trebuie și vorbit cu oamenii, pentru că aceste concentrări, dacă se fac rațional, este posibil ca cel puțin o parte dintre primari să susțină această reformă a administrației, pentru că realitatea este că sunt multe localități care nu ar trebui să existe. Tot ce este sub 1000 de locuitori, să fim serioși, nici măcar nu-și pot asigura funcționarea, nu au oameni bine pregătiți în localitate.”, a spus Ludovic Orban

Ludovic Orban a menționat că, deși nu a avut încă o discuție directă cu președintele Nicușor Dan pe tema reorganizării administrative, știe că acesta s-a exprimat în spațiul public în favoarea diminuării personalului din administrația locală.