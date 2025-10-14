Avocatul Gelu Pușcaș a atras atenția, într-o postare recentă, asupra contrastului tot mai vizibil dintre asociațiile de proprietari bine administrate și cele aflate în derivă din cauza lipsei de implicare sau a abuzurilor interne.

Potrivit lui Pușcaș, există blocuri unde scările sunt curate, spațiile verzi îngrijite, cheltuielile transparente, iar restanțele inexistente – semn că acolo funcționează o echipă unită și un președinte implicat, care înțeleg că întreținerea nu este opțională. În astfel de cazuri, locatarii colaborează, respectă regulile și contribuie la un mediu civilizat.

În schimb, acesta a semnalat și situații în care schimbarea conducerii unei asociații a dus la degradarea totală a atmosferei din bloc – de la liniște la scandal, de la transparență la haos și de la spirit de echipă la „dictatură”.

„Uneori, e suficientă o singură persoană cu inițiativă greșită pentru a distruge tot ce funcționa”, a avertizat el.

Avocatul Gelu Pușcaș a criticat dur și comportamentele abuzive ale unor președinți sau administratori care iau decizii fără consultarea comitetului, cheltuiesc netransparent sau refuză să plătească întreținerea invocând poziția lor. El a subliniat că astfel de practici nu au temei legal și pot atrage vulnerabilități juridice, conform Legii nr. 196/2018.

Totodată, specialistul a menționat și cazurile în care, în blocuri scumpe, unii proprietari refuză să achite utilitățile, considerând că „apa vine din perete”. Pușcaș a subliniat că plata consumului propriu nu este negociabilă.

„Uneori, e suficientă o singură persoană „cu inițiativă”… să distrugă tot ce funcționa. 𝐀𝐢 î𝐧𝐭â𝐥𝐧𝐢𝐭 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 î𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞ș𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 „𝐭𝐚𝐢𝐞 ș𝐢 𝐬𝐩â𝐧𝐳𝐮𝐫ă”? Nu consultă comitetul (care e doar decorativ). Nu respectă voința majorității. Cheltuie (sau refuză să cheltuie) fără logică sau transparență. Iar lista de plată devine un câmp de luptă. Ș𝐢 𝐜𝐞 𝐳𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞 „𝐩𝐫𝐞ș𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐩𝐥ă𝐭𝐞ș𝐭𝐞 î𝐧𝐭𝐫𝐞ț𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚… 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜ă 𝐞 𝐩𝐫𝐞ș𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞”? Nu există hotărâre A.G. Nu există temei legal. Există doar un mare abuz și o și mai mare vulnerabilitate juridică – conform art. 75 (3) din Legea 196/2018. 𝐃𝐚𝐫 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐱 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐝𝐚𝐭 𝐬𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐢 𝐩𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞… 𝐝𝐚𝐫 𝐧𝐮 𝐩𝐥ă𝐭𝐞𝐬𝐜 𝐚𝐩𝐚? „De ce să plătesc, că vine din perete…” – e replică reală. Dacă beneficiezi de utilități, plătește. Nu discutăm despre fonduri de reparații dubioase aici. Discutăm de consum propriu, clar și dovedit. 𝐌𝐚𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐭 ș𝐢 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐟ă𝐫ă 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐭, 𝐟ă𝐫ă 𝐩𝐫𝐞ș𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞. 𝐃𝐨𝐚𝐫 𝐜𝐮 𝐮𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 „𝐛𝐮𝐧 𝐥𝐚 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐞”… Uneori funcționează – dacă e corect și are un contract clar. Alteori, „centrează și dă cu capul”… și face totul în stil personal. Fără control, fără transparență, fără echilibru”, scrie avocatul în postarea sa.

Postarea avocatului de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari” a generat numeroase reacții din partea locatarilor. Unii au confirmat că implicarea în administrarea blocului este o muncă grea, care presupune timp, răbdare și nervi de oțel. Alții au reclamat refuzul unor proprietari de a contribui la reparații sau la îmbunătățirea condițiilor, preferând să locuiască în mizerie pentru a nu plăti.

Au existat și voci care au sugerat că multe asociații funcționează defectuos la nivel național și că poate ar trebui ca administrarea lor să fie preluată de autoritățile locale. În același timp, au fost și exemple pozitive: blocuri în care nu există restanțe, iar colaborarea dintre locatari, comitet și administrație este exemplară.